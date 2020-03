La Generalitat decreta la fase d’alerta pel coronavirus

Pla mitjà del president de la Generalitat, Quim Torra. Imatge de l’11 de març del 2020. FOTO: ACN

El govern de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimecres, 11 de març la fase d’alerta pel coronavirus, després de la reunió del Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per emergències associades transmissibles emergents d’alt risc. Les mesures es posaran en marxa a partir de demà, dijous, i tindran una vigència de quinze dies per tallar la cadena de transmissió.

En roda de premsa amb el president de la Generalitat, Quim Torra; el conseller d’Interior, Miquel Buch, i la consellera de salut, Alba Vergès, Torra ha anunciat que hi haurà partides extraordinàries per part del Departament de Salut i ha agraït la tasca que realitzen el personal sanitari i d’emergència. D’altra banda, el govern vol donar un missatge de tranquil·litat i que “en tot moment s’actuarà amb serenitat, transparència i eficàcia”.

El conseller Buch ha apuntat que s’està treballant amb els ajuntaments i amb Creu Roja, que està en contacte amb les persones vulnerables i soles.

D’altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergès, ha destacat durant la seva intervenció que la situació a Catalunya “està molt controlada per poder tallar la cadena de transmissió, limitant les activitats esportives que se celebraran a porta tancada i amb la suspensió o ajornament d’actes que se celebrin davant d’un aforament de més d’un miler de persones. Si l’aforament és menor del miler, s’ocuparà un terç”.

Per prevenir el virus, la consellera de Salut apunta les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria: renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn; tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida (amb solucions alcohòliques 70% o amb aigua i sabó); eviteu el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no hi compartiu les pertinences personals, i eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.