La CUP vol que el reconeixement de les Decennals es dediqui a tres dones

Jordi Robert i Ester Huguet en roda de premsa celebrada aquest dilluns 2 de març

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposa redefinir el concepte de “vallenc il·lustre”. Des de la formació política, Jordi Robert, membre de la CUP Valls, explicava en roda de premsa celebrada aquest dilluns 2 de març que “aquest concepte ha anat evolucionant al llarg dels anys, i ara, després de 120 anys, és el moment de fer un pas més i allunyar-nos d’una idea elitista que deixa en l’oblit una part important de la població”.

En aquest sentit, la CUP proposa a l’equip de govern fer reconeixements col·lectius que superin l’actual visió individualista. “Hem plantejat a l’Ajuntament que es reconeguin col·lectius com el de les dones treballadores del tèxtil, que durant molts anys van treballar a Valls en unes condicions molt complicades; el de les persones migrades que han arribat a Valls, que han hagut de marxar dels seus llocs d’origen buscant un lloc millor on viure, o el de les vallenques i vallencs exiliats, que en molts moments van haver de fugir per por a represàlies polítiques”, diu Robert.

Tot i així, i “davant la negativa” de l’Ajuntament a dedicar el reconeixement de les properes Decennals a algun col·lectiu, “que no necessàriament havia de ser cap dels que proposàvem”, la formació ha plantejat que el reconeixement es dediqui a tres dones.

“aquest concepte ha anat evolucionant al llarg dels anys, i ara, després de 120 anys, és el moment de fer un pas més i allunyar-nos d’una idea elitista que deixa en l’oblit una part important de la població” Jordi Robert, membre de la CUP Valls

“El greuge comparatiu és enorme”, explica l’exregidor de la CUP, “proposem que siguin tres, i no una única dona, per dos motius: el primer, per mirar d’anar igualant el nombre de dones i d’homes que han rebut aquest reconeixement; i el segon, perquè hi ha antecedents d’anys en què el reconeixement s’ha fet a tres persones: l’any 2011 a la nissaga Català-Roca i l’any 2001 a la mare Maria Güell i Puig, a Manuel Gonzàlez i Alba i a Cèsar Martinell i Brunet”.

Des del 1791, cada any acabat en u, Valls celebra les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela. L’any 1891, en el centenari de la institució de les Festes Decennals, es va crear la Galeria de Vallencs Il·lustres, o Galeria de Ciutadans Il·lustres, actual denominació oficial. Des de llavors, cada deu anys, Valls ret homenatge a un ciutadà amb la distinció de fill il·lustre i penja el seu retrat a la Galeria.