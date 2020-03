Jordi Borràs presentarà ‘La força de la gent’ a Valls

‘La força de la gent’ es va posar a la venda a finals del febrer passat. Foto: Rafa Garrido/ACN.

El fotoperiodista gracienc Jordi Borràs tornarà a visitar la capital de l’Alt Camp per presentar el seu darrer llibre, ‘La força de la gent’, que il·lustra amb imatges i text les protestes que van tornar a omplir els carrers de Catalunya després que es fes pública la sentència del Procés la tardor passada.

La presentació tindrà lloc aquest proper dissabte, 14 de març, a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura. L’acte, organitzat per l’ANC Valls-Alt Camp, la llibreria Roca i Ara Llibres, comptarà també amb la participació de la periodista vallenca Gemma Casalé, que conversarà amb Borràs i l’escriptora montblanquina Carme Martí, autora d’un dels textos del llibre.

‘La força de la gent’ mostra com la societat catalana va protagonitzar una nova onada de mobilitzacions en donar-se a conèixer la condemna de més de 100 anys de presó per als líders polítics i socials independentistes. Alguns episodis tan remarcables com la protesta a l’aeroport, els talls a la Jonquera i els disturbis a diverses ciutats del país són retratats en imatges per Jordi Borràs. Acompanyen les fotografies diversos textos de Núria Cadenes, Roc Casagran, Julià de Jòdar, Joan-Lluís Lluís, Carme Martí, Laura Pinyol, Carles Rebassa i Estel Solé.

Després de l’èxit de ‘Dies que duraran anys’, sobre la jornada del referèndum de l’1 d’octubre, Borràs continua amb la seva tasca de fotoperiodista per “no oblidar mai que la força de la gent és imparable”, com es destaca des de l’editorial Ara Llibres. El llibre del fotoperiodista es va publicar el dia 24 del passat febrer, i ja s’ha presentat a diverses poblacions catalanes.

Jordi Borràs és especialment conegut pel seu treball d’investigació al moviment d’extrema dreta i el nacionalisme espanyol a Catalunya, així com per documentar gràficament el moviment d’alliberament nacional català. Entre els llibres que ha publicat trobem ‘Plus Ultra. Una crònica gràfica de l’espanyolisme a Catalunya’ (2015) o ‘Desmuntant Societat Civil Catalana’ (2018).