Intent d’ocupació del casal dels Pisos de Clols

Imatge de la façana del Casal que s’ha intentat ocupar

Segons consta en una denúncia presentada a les dependències de la Policia Local de Valls, autor o autors desconeguts, en el decurs de la nit del 2 de març, van fer un intent d’ocupació del Casal Mossèn Salvador a la urbanització Francesc Clols de la capital de l’Alt Camp.

Segons explica la denúncia presentada, quan passaven uns vint minuts de les 10 la nit, membres de la directiva de la urbanització Pisos de Clols anaven al local amb la finalitat de recollir les mànegues per fer el reg de jardins de la urbanització quan es van adonar que els llums del casal estaven encesos. Seguidament van anar a mirar per què ho estaven i van observar que en el seu interior hi havia una persona desconeguda, d’aspecte jove, que van calcular que devia tenir al voltant de 19 anys.

Ràpidament van agafar un mòbil i van telefonar la Policia Local de Valls. Però el jove, el presumpte okupa, es va adonar de la presència d’agents de la Policia Local i va sortir corrent, però no va aconseguir la seva finalitat perquè finalment va ser agafat i detingut per la Policia Local vallenca.

El president de l’Associació de Veïns dels Pisos de Clols, Cristian Recasens, va lamentar aquest succés, ja que aquest jove va forçar i trencar part de les portes d’accés i de dins de les sales polivalents, i per tant, anuncien que demanaran danys i perjudicis pel delicte que se li imputa, que és el d’ocupació il·legal d’un immoble.

Al mateix temps, Cristian Recasens també destaca l’actuació de la Policia Local de Valls i els felicita per la seva gran resposta d’actuació i la rapidesa per arribar als llocs dels fets i així poder enxampar al delinqüent quan intentava fugir del lloc dels fets.