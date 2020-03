Futbol, bàsquet i ara el pàdel: l’esport atura l’activitat durant dues setmanes

El pàdel s’atura com ho ha fet el futbol i bàsquet.

Com una peça de dominó, l’esport català va anant reaccionant a les mesures que a primera hora del matí el govern català ha anat anunciant. Les mesures restrictives per tal de frenar el contagi del coronavirus ha provocat que l’esport s’estigui aturant. I tres dels esports més representatius a Catalunya han suspès totalment les seves competicions de cara les pròximes dues setmanes.

Primer era el futbol a primera hora de la tarda, quan anunciava amb un comunicat que atura la competició, des de Tercera Divisió fins al futbol base durant dues setmanes. Aconsellats per la RFEF, la territorial catalana donava un primer sotrac a l’esport. I després venia el bàsquet català. La Federació Catalana de bàsquet també si sumava. Així, des de la categoria de Copa Catalunya masculina i femenina fins a tot el bàsquet formatiu queda suspès pel mateix temps: dues setmanes. De moment el CB Valls-CBT d’EBA, i que forma part de la FEB no manté canvis i es jugarà a porta tancada. Cap veure si es produeix algun canvi. I després s’hi sumava el pàdel a mitja tarda.



Un dels esports amb més llicències a Catalunya (pàdel) també decideix bloquejar tota la seva activitat, almenys les dues pròximes setmanes. en un comunicat, la Federació Catalana de Pàdel no vol quedar-se al marge, i també fa cas al comunicat de la Secretaria General de l’Esport que aconsella suspendre tota activitat esportiva de competició. “S’ajornen totes les competicions de pàdel federat al territori català a partir del dijous 12 de març i amb una vigència mínima de 15 dies, revisable segons l’evolució de la situació epidemiològica amb l’objectiu de minimitzar el contagi”, explicava el comunicat de la Federació Catalana de Pàdel.



El Consell Esportiu de l’Alt Camp suspèn totes les activitats dels Jocs Esportius escolars de Catalunya

Per altra banda, el Consell Consell Esportiu de l’Alt Camp suspèn totes les activitats dels Jocs Esportius escolars de Catalunya. Així suspèn totes les competicions de futbol sala i de bàsquet que organitza però al mateix temps també queden afectats el Cros escolar de Vila-rodona del dia 15 de març, el Cros escolar d’Alcover del dia 22 de març i la Trobada del Cicle Mitjà del dia 23 de març al Fornàs de Valls.