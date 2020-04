El Govern vol que els menors puguin sortir dues hores al dia per franges d’edat

La consellera de Salut, Alba Vergés, durant la roda de premsa de seguiment de la crisi del coronavirus, el 28 de març del 2020 . Font: ACN

El Govern vol que els menors puguin sortir dures hores al dia per franges d’edat acompanyats d’un adult amb qui conviuen. Aquesta és la proposta que, segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, a Rac 1, analitzarà aquest dissabte el comitè tècnic del Procicat. Es tracta, segons Vergés, d’una proposta “bastant limitativa” perquè no és per anar a jugar al parc ni agafar transport públic sinó perquè els infants puguin passejar prop de casa seva per “airejar-se”. Segons ha concretat, els menors de 6 anys podrien sortir al matí mentre que els més grans ho farien a la tarda. El Govern vol que s’apliqui la mesura si a finals de la setmana que ve no hi ha cap rebrot de la covid-19 a Catalunya.

Vergés considera que amb la situació actual “s’està agafant oxigen” però ha fet una crida a la prudència tot alertant que el nombre de casos nous de covid-19 encara és molt elevat i, per tant, el risc de rebrot és “molt gran”.



Aquesta situació, però, la consellera considera que és compatible amb mesures de relaxament per als infants a partir de finals de la setmana que ve quan ja hagin passat uns 12 dies del pic de la malaltia a Catalunya.



“No és per sortir al carrer i jugar al parc. La proposta és bastant limitativa, es tracta de sortir per franges horàries, acompanyats de les mateixes persones amb qui conviuen a casa. No és per fer festes infantils“, ha explicat la consellera, per després afegir que no es recomanable ni anar a parcs infantils ni agafar el transport públic amb els infants.



“Per dir alguna cosa, no tinc les hores aquí, de 10 h a 12 h poden sortir els infants de 0 a 6 anys i de 16 h a 18 h els més grans. És la proposta que tenim sobre la taula i que avui s’ha de debatre al Procicat“, ha concretat.



La consellera ha afirmat que és molt més fàcil tancar que no pas desescalar el confinament i ha garantit que les mesures de relaxament poder ser retroactives perquè en cas que es detectés un “rebrot perillós” es faria marxa enrere.



Preguntada per quan es podrà tornar a la normalitat, la consellera ha evitat posar un termini concret però ha avisat que “passaran mesos”. De fet, segons ha apuntat Vergés, “ens hem de posar al cap que no tindrem una normalitat com la d’abans probablement mai més, perquè entrarem en una nova normalitat“.



Vergés creu que hi podrà haver cavalcades de reis el pròxim hivern però que “la nova normalitat farà que els pròxims hiverns es visquin amb més prevenció”.

ACN