El Govern intervé la Residència Ballús

Fotografia de la façana de la Residència Ballús aquesta mateixa tarda

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha intervingut aquest dimecres la residència de gent gran Ballús de Valls per la “situació crítica” en què ha quedat després que s’hi hagin confirmat deu positius per coronavirus -tal com desvetllava El Vallenc– i el 70% de la seva plantilla estigui de baixa, amb símptomes de la malaltia. Segons informa el Govern, atenent a l’alerta dels gestors privats del centre, s’ha encarregat a la fundació pública municipal Vilaniu la gestió immediata de l’equipament, amb una seixantena de residents. Així mateix, s’ha designat un funcionari públic per supervisar i coordinar les mesures adoptades i garantir que l’activitat del centre residencial es presti garanties.

Els informes del responsable del centre i dels serveis d’inspecció del Departament determinen que el centre residencial “presenta una situació excepcional pel que fa la manca de treballadors que l’impossibilita per prestar un servei adient”. Treball, Afers Socials i Famílies justifica que ha pres aquesta mesura d’urgència per a garantir “el bon funcionament de l’equipament”, que disposa de 62 places residencials –59 de les quals estan ocupades.



La decisió, a més, dona compliment a una instrucció recent de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb motiu de la crisi de la covid-19, segons la qual “en funció de la situació epidèmica i assistencial de cada centre residencial o territori concret i sempre atenent a principis de necessitat i de proporcionalitat, pot intervenir els centres residencials”.



Dimarts l’executiu espanyol va acordar noves mesures per tal de facultar les comunitats autònomes a intervenir aquesta mena de centres, ja sigui ordenant altes, baixes, reubicacions o trasllat de residents a altres centres, establir les mesures per posar en marxa “nous centres residencials” o modificar la capacitat dels existents. També a designar un empleat públic per dirigir i coordinar l’activitat assistencial i a fer-hi inspeccions.

ACN