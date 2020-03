El Consell Comarcal aprova serveis mínims per la crisi del Covid-19

Imatge de l’interior del Consell Comarcal de l’Alt Camp. Foto: El Vallenc

El Consell Comarcal de l’Alt Camp, com a administració pública, ha buscat les mesures necessàries per compatibilitzar el dret de servei a la ciutadania i el dret dels treballadors a garantir la seva salut.

Per aquest motiu ha aprovat un serveis mínims que prestarà el Consell Comarcal de l’Alt Camp durant dues setmanes –prorrogables– per tal de garantir el servei.

Aquests serveis mínims són:

Departament de Secretaria: una persona amb teletreball

Intervenció i tresoreria: 1 persona – teletreball

Oficina d’atenció al ciutadà/registre: 4 persones – 3 teletreball / 1 presencial (torn setmanal). Sense atenció a públic presencial ni registre. S’atendrà telefònicament des de les 9 del matí a les 3 de la tarda. De dilluns a divendres.

Benestar Social: 12 persones – 1 teletreball / 11 presencial (en diversos torns al llarg de la setmana)

Medi ambient: 2 persones – Teletreball (Seu del Consell). Organisme: tots els efectius disponibles

Queda garantida la recollida de residus urbans a tots els municipis de la comarca que depenen del Consell Comarcal

Noves tecnologies: 1 persona – Teletreball Gerència: 1 persona – teletreball

Neteja: 1 persona – presencial

El personal inclòs en els serveis mínims, amb teletreball, només ha d’acudir a les oficines comarcals quan es requereixi la seva presència per qüestions organitzatives o de força major.

El personal inclòs en els serveis mínims, amb presència a les oficines del Consell Comarcal, han d’adoptar les mesures de prevenció establertes necessàries d’autoprotecció i el Consell Comarcal facilita, en funció dels recursos disponibles, els elements d’autoprotecció necessaris.

El personal no inclòs en la relació de personal dels serveis mínims no ha d’acudir a les dependències del Consell. Aquest personal resta, no obstant, en tot moment a disposició del Consell Comarcal per tal d’atendre les necessitats que es derivin.