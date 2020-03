Cinc idees per passar el confinament

El confinament pot ser un bon moment per dedicar-nos a allò que ens agrada.

El període de confinament, que a molts ens ha agafat desprevinguts, pot fer-se més suportable si ens organitzem una mica el dia a dia. No és necessari obsessionar-se i començar a fer encara més activitats de les que fem habitualment, però sempre va bé tenir a mà idees per superar els moments de preocupació i entretenir-nos.

1.- Endreçar o fer bricolatge. A alguns els encantarà aquesta idea i a altres els pot fer molta mandra, però segur que a casa tenim coses pendents des de fa molt temps. També podem aprofitar per fer endreça i preparar la roba que no fem servir per donar-la, posar ordre a les fotos i a l’ordinador, fer neteja a fons, fer algun canvi a les habitacions…

2.- Activem-nos! No perdre el ritme de l’activitat física és important per sentir-nos alegres i actius. Podem mantenir, en la mesura del possible, les activitats que fèiem normalment. A més, a través de les xarxes podem accedir a milers de tutorials per fer exercicis de tota mena: ioga, aeròbic, gimnàs, ball, etc. Segur que hi ha alguna activitat que ens permeti exercitar el cos i gaudir!

3.- Aquell curs… Dedicar una estona al dia a la formació també pot ser una bona manera d’aprofitar el temps i practicar aquell idioma que tenim pendent. Una eina útil són els cursos Mooc, cursos en línia gratuïts que universitats de tot el món posen a disposició de la gent. No hi ha límit d’inscrits, i hi ha àrees d’estudi per triar i remenar.

4.- Un món per descobrir! Podem començar per reprendre el llibre que ens estàvem llegint o començar-ne un de nou. El món de la cultura, a més, s’ha posat en marxa per les xarxes i podem trobar-hi una gran varietat de continguts. Concerts i festivals en línia, poesia, recomanacions i maratons de sèries i pel·lícules, visites guiades a museus d’arreu del món, curiositats científiques, galeries de fotos… Hi ha opcions per a tots els gustos!

formació, esport, cultura, desconnexió… podem fer activitats de tota mena per passar els dies de confinament

5.- Desconnectar. També ens hem de deixar espai per desconnectar de l’allau d’informació i de propostes per passar la quarentena. Dedicar-nos temps a nosaltres mateixos, escoltar la nostra família amb més atenció, desintoxicar-nos una mica del telèfon mòbil… Simplement, no fer res i gaudir amb els qui ens envolten. També podem donar via lliure a la creativitat, quant fa que no pintes o escrius i deixes volar la imaginació?

Algunes de les activitats que us hem proposat van relacionades amb “recuperar el temps perdut” o “posar-se al dia”. Potser aquests dies de quarantena ens poden servir per prendre consciència de tot el que teníem pendent, així com de les persones i activitats a les quals voldríem dedicar més temps i més atenció, i que són les que ens fan créixer de veritat.

Quan passin aquests dies serà el moment de reprendre la rutina diària, però també podria ser una bona oportunitat per fer balanç del temps que dediquem a allò que realment ens fa feliços. De tot se n’aprèn, diuen…