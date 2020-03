Baixa la producció d’un 40% a les empreses del Polígon Industrial

Els efectes del Covid-19 a les empreses del Polígon Industrial és d’aturada. Així ho va destacar el president de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial, Xavier Ulldemolins, en declaracions a la nostra redacció. Ulldemolins en contacte amb les empreses més importants emplaçades al Polígon Industrial de Valls i empresaris de la zona, s’evidencia que l’aturada de la producció ha baixat entre un 35 o 40% aproximadament.

A més, aquest aspecte d’aturada de la producció encara es veu més incrementat a les tardes, quan encara hi ha menys activitat. D’altra banda, també destaca que l’aturada del treball dels autònoms és més destacada.

El president de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial assenyala, també, que el sector de l’alimentació és el que dona una mica més de vida a la zona industrial de la capital de l’Alt Camp. A més, la presència de l’entrada i sortida de camions a les empreses també ha anat baixant casa dia a mesura que ha avançat la primera setmana del coronavirus.

D’altra banda, Xavier Ulldemolins també ha constatat que hi ha empreses que han tancat les seves portes degut al seu treball en cadena vinculat a altres empreses. Altres empreses, les de tipus familiar, mantenen les portes tancades mentre continuen treballar a l’interior.

Per a Ulldemolins, el problema per a l’economia productiva a la capital de l’Alt Camp “no serà el coronavirus, sinó tornar a arrencar ja que costarà tirar endavant”. El president de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial suggereix que els polítics de torn “es posin les piles” i afegeix que “els bancs no ajuden en res a la situació”.

Respecte a empreses que preveuen la presentació d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), Xavier Ulldemolins assenyala que desconeix les dades al respecte: “Des de l’associació no ens posem si es presenten o no ERTO.”