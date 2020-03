Ajuts per als comerços que pateixen els efectes del Covid-19

El Govern català ha activat a través del Departament d’Empresa i Coneixement mesures d’ajuts al comerç per fer front a la situació econòmica derivada de l’emergència sanitària del COVID-19. Els ajuts ascendeixen a un total de 9 milions d’euros i es podran sol·licitar properament.

Els ajuts van dirigits a empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma. També s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentat, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a la reactivació del sector de comerç.

Les línies d’ajut se centraran en 3 grans blocs:

– Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.

– Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellança ment de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)

– Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.