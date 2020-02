Vallsgenera rebrà 2,8 MEUR, un 12% més que en l’anterior pressupost

Dins del nou pressupost de l’Ajuntament de Valls, i més concretament dins la parcel·la d’Empresa i Ocupació, està contemplat un augment del 12% del pressupost de Vallsgenera, que es vehicularà a través de diverses campanyes i programes. En aquest sentit, Vallsgenera rebrà 2,8MEUR.

En altres aspectes, que es van aprovar en el plenari celebrat aquest dilluns a la tarda a l’Ajuntament de Valls, es destaca l’augment de la partida del 3% del pressupost del Patronat Municipal d’Esports -la partida d’Esports serà de 450.000€, la qual inclourà, entre altres, l’ampliació de la sala fitness del gimnàs del Fornàs.

Per altra banda, Núria Gavarró, d’ERC-CxV, va explicar que els serveis de l’Ajuntament a la ciutadania esdevindran més àgils gràcies a l’augment del 27,8% en la partida destinada a les TIC (227.200 €). Això permetrà una “obertura de dades, la potenciació de la transparència i més autonomia per a la ciutadania”. Gavarró va exposar que l’Ajuntament vol assolir una “vertadera transformació digital”, agilitzar la tramitació i assolir la plena digitalització.

Dins dels pressupostos es troba també una partida per la recuperació de l’església de Sant Francesc, amb una inversió de 529.000€, que permetrà rehabilitar la coberta del temple. Sònia Roca (JxV), també destacava la rehabilitació del pany nord de la plaça de l’Oli. Laia Castells (JxV), en la seva intervenció va posar en valor la partida per a l’obertura del nou Espai Jove al centre històric. Va dir també que a “Acció Cívica s’ha volgut redimensionar” una àrea que es destina a la participació de moltes persones. També va emfasitzar l’augment de la partida en l’àrea de Joventut.

També s’augmenta la partida en matèria de Sostenibilitat, serveis ambientals i medi natural. Xavier Salat (JxV) destacava els 75.000 € que es destinaran a millores de la deixalleria. Pel que fa a equipaments municipals va destacar que s’aniran substituint elements contaminants per d’altres més sostenibles. També va exposar que augmentarà la partida destinada a les millores en centres educatius. Marc Ayala, de JxV, va defensar que destinar una partida a la cultura “mai és una despesa, sinó una inversió a llarg termini” i va fer esment de les millores als teatres que contempla el pressupost.

Per la seva banda, Òscar Peris, d’ERC-CxV, des de la regidoria de Comerç i Turisme, va exposar que els pressupostos tenen la voluntat de consolidar la ciutat en l’àmbit de la gastronomia, el turisme i el comerç, i va fer esment de les diverses fires que es duen a terme al llarg de l’any. Ramon Font, d’ERC-CxV, va destacar l’aposta dels pressupostos de consolidar el parc d’habitatge públic, amb una partida de 107.000 € (un 10,3 % més). Va defensar que es tracta de “la compra d’habitatge públic més important que s’ha fet mai a la ciutat”, que permetrà ampliar el parc d’habitatge social de la ciutat, gràcies a convenis signats amb diferents entitats i cooperatives. Va destacar la creació de 40 habitatges socials, entre els que ja estan en marxa com els que s’estan tramitant. Pel que fa a Mobilitat, Font va fer incidència en la posada en funcionament del bus urbà gratuït, que va reiterar que ha rebut una molt bona acceptació per part de la ciutadania: hi ha hagut un increment de viatges del 42% del gener del 2019 al gener del 2020. Entre les mesures per afavorir la sostenibilitat i el respecte al medi ambient va anunciar la creació d’un nou pla de mobilitat, que inclourà un pla d’accessibilitat, així com un estudi per peatonalitzar algunes zones de la ciutat.

Teresa Rull, d’ERC-CxV, va destacar la partida que es destinarà a l’Escola Municipal de Música, amb un 9,1 % d’increment (300.000 euros per a aquest patronat). Va fer èmfasi en la necessitat d’incidir en l’ús de la llengua catalana, especialment pel que fa a l’ús de la llengua en establiments oberts al públic, que hauran de tenir senyalització com a mínim en català. També va assegurar que la partida d’Educació anirà destinada a mantenir la tasca del Pla educatiu d’entorn, per fomentar l’educació inclusiva, l’accés a una educació de qualitat i contribuir a la superació de les desigualtats socials. Pel que fa a l’increment de la partida de la regidoria d’Afers Socials, Rull va comentar que té l’objectiu de donar resposta al sobreenvelliment de la població catalana.