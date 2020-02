Valls revisarà les condicions laborals de les treballadores de cures

El debat pressupostari que va tenir lloc dilluns en el plenari de l’Ajuntament de Valls va donar pas a l’aprovació inicial de l’ordenança referent a la tributació del servei municipal de subministrament d’aigua potable i altres serveis, la qual tracta de donar resposta a un canvi legislatiu. El PSC va anunciar la seva abstenció perquè vol debatre alguns dubtes sobre la tarificació social, i la CUP i Cs van anunciar també la seva abstenció en la mateixa línia. L’ordenança es va aprovar inicialment amb els vots a favor de l’equip de govern i les abstencions de l’oposició.

El penúltim punt de la sessió plenària va ser una moció per part de la CUP, de suport a la jornada de lluita convocada el 8 de març amb motiu del Dia internacional de les dones treballadores. La moció criticava la bretxa salarial entre dones i homes, així com la divisió sexual del treball —fent èmfasi en el treball de cures, desenvolupat majoritàriament per dones. Anna Merino va destacar la necessitat de garantir que les treballadores d’empreses contractades per l’Ajuntament no es trobin en situació de precarietat.

Laia Castells, de JxV, va posar en valor la lluita de les dones treballadores al llarg de la història i va esmentar situacions de desigualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral i de la llar. Per part d’ERC-CxV, Jordi Cartanyà va reiterar el compromís de la seva formació amb els drets de les dones. També va exposar la problemàtica del sostre de vidre en les posicions de poder en la societat. Va destacar la necessitat d’acabar amb la violència masclista en tots els àmbits de la vida. Des del PSC, Assumpció Fernàndez va criticar les formacions polítiques que neguen l’existència de la violència masclista i va defensar els “posicionaments feministes” del seu partit polític. Cristina Laiz, de Cs, va recordar els orígens del 8-M i va exposar la seva discrepància amb els termes de la moció, que fan referència a una societat “patriarcal, capitalista, racista i heteronormativa”. Va afirmar, però, que el sexe no ha de determinar l’accés al treball ni el repartiment de tasques de la llar.

La moció presentada per la CUP per tal d’acabar amb la desigualtat laboral i social entre sexes va obtenir el suport de tots els grups excepte Cs