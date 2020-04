Valls destinarà 160.000 euros a subvencions al teixit comercial i als serveis de proximitat

El ple s’ha pogut seguir en directe a través del canal de Youtube i la web de l’Ajuntament.

En el marc del primer ple telemàtic de la història de Valls, s’han aprovat per unanimitat i de forma inicial les bases per a una línia d’ajuts directes als establiments de la ciutat que han hagut de tancar a causa de la crisi sanitària. L’import total de la subvenció aprovada és de 160.000 euros, que es repartiran entre 400 beneficiaris, amb una xifra de 400 euros d’ajut per a cadascun.

Per part de l’equip de govern, tant l’alcaldessa, Dolors Farré, com la regidora d’Empresa i Ocupació, Rosa M. Rovira, han destacat que en les bases s’ha volgut ampliar al màxim el tipus d’establiments que podran acollir-se a la subvenció, així com agilitzar els tràmits perquè es puguin presentar les sol·licituds de forma ràpida i senzilla. Així, la subvenció va especialment destinada als petits comerços, serveis i establiments, com, per exemple, venda al detall, perruqueries, centres de manteniment físic, centres de repàs o educació, immobiliàries, etc. Farré ha volgut mostrar el compromís del consistori amb el comerç i serveis de proximitat: “com a Ajuntament tenim l’obligació que aquestes persianes abaixades es puguin tornar a obrir”. D’altra banda, Rovira ha insistit que es tracta d’una primera mesura directa, que ha d’anar seguida de més actuacions per donar suport al teixit comercial de proximitat.

Els partits de l’oposició s’han mostrat de forma unànime a favor de la mesura. Per part del PSC, Rosa M. Ibarra ha puntualitzat que, més enllà d’actuacions puntuals, caldrà “un pla molt més ambiciós i global” per fer front a la crisi social i econòmica que es derivarà del coronavirus. Ester Huguet, des de la CUP, ha remarcat que caldrà establir noves línies extraordinàries i que és un moment de “decidir quina és l’economia que volem salvar”, fent referència als petits establiments i a les famílies de la ciutat. La intervenció de Cristina Laiz, de Cs, també ha estat per mostrar-se a favor de la mesura de l’equip de govern, i ha aprofitat per agrair a la comunicació que s’ha establert durant el darrer mes.

A continuació s’ha aprovat la corresponent modificació de crèdit (4/2020) per tal d’habilitar la partida per a la subvenció esmentada, i que també contempla una subvenció de 75.000 euros a VIAS SAM, així com 21.000 euros d’ajuts socials. Martí Barberà, regidor de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge, ha continuat la seva exposició en el quart punt de l’ordre del dia, corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 2019. Barberà ha declarat que el resultat de romanent per a despeses generals de l’Ajuntament és de 2.545.563,43 € positius.

Finalment s’ha aprovat per unanimitat continuar amb les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament per videoconferència mentre duri l’estat d’alarma. Farré ha agraït la predisposició a treballar en equip per part de tots els regidors i regidores, i ha volgut remarcar que s’haurà de continuar en aquesta línia i actuar “en base a tres eixos: rapidesa, eficàcia i agilitat”.

Cal destacar que tots els grups municipals han iniciat les seves intervencions fent un agraïment al personal que continua estant a primera línia, així com a la ciutadania en general i a l’equip informàtic del consistori, pel bon funcionament del sistema que s’ha posat en marxa en aquest primer ple telemàtic.