S’amplien els terminis per a la presentació de justificacions de subvencions concedides en exercicis anteriors

La declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 de 14 de març de 2020 i les seves successives pròrrogues fins a 26 d’abril, ha afectat l’activitat administrativa ordinària i en concrets els terminis de justificació inicialment previstos en les convocatòries reguladores dels procediments de concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions de la Diputació de Tarragona i el Patronat de Turisme concedides en exercicis anteriors, molts dels quals van finalitzar el passat 31 de març de 2020.

Les circumstàncies actuals de mobilitat derivades de la declaració de l’estat d’alarma dificulten als beneficiaris per a complir les obligacions establertes en aquestes convocatòries. Per tant, s’ha considerat oportú ampliar els terminis de presentació de la documentació justificativa de subvencions concedides pels òrgans de la Diputació de Tarragona i del Patronat de Turisme en exercicis anteriors, a fi de garantir i assegurar al màxim les possibilitats tècniques i materials de tots els beneficiaris, siguin ens locals o siguin ciutadans o entitats, de poder complir amb el tràmit de presentació de documentació justificativa amb regularitat i seguretat, especialment en aquells casos que s’estableix la presentació de la documentació en suport paper.

Així, mitjançant Decrets de la Presidenta de la Diputació de Tarragona, de 15 d’abril de 2020, s’han modificat les convocatòries subvencions que s’indiquen tot seguit per ampliar els terminis de justificació establerts fins a 31 de març de 2020 en els termes «un mes després de la finalització de la declaració de l’estat d’alarma»:

– SAM – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, exercici 2019 (BOP de Tarragona d’1 d’abril de 2019, inserció 2019-02965)

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió de gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d’arrossars i zones humides al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l’Ebre i la vespa asiàtica, exercici 2019 (BOP de Tarragona d’1 d’abril de 2019, inserció 2019-03011)

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, exercici 2019 (BOP de Tarragona d’1 d’abril de 2019, inserció 2019-03014)

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics, i que tinguin com a prioritat donar servei als ens locals en la recollida d’animals abandonats, l’àmbit de les quals sigui el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, exercici 2019 (BOP de Tarragona d’1 d’abril de 2019, inserció 2019-03012)

– SAC – Cultura

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents de la demarcació de Tarragona, amb població de fins a 10.000 habitants, destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, exercici 2018 (BOP de Tarragona núm. 68 de 6 de març de 2018)

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals, exercici 2019 (BOP de Tarragona de 14 de març de 2019, inserció 2019-02485)

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular, exercici 2019 (BOP de Tarragona de 14 de març de 2019, inserció 2019-02499)

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, exercici 2019 (BOP de Tarragona de 14 de març de 2019, inserció 2019-02484)

– RH – Ocupació i Emprenedoria

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, exercici 2019 (BOP de Tarragona de 26 d’abril de 2019, inserció 2019-03947)

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria (BOP de Tarragona de 26 d’abril de 2019, inserció 2019-03864 i BOPT de Tarragona de 21 de maig de 2019, inserció 2019-04727)

– Patronat de Turisme

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2019 (BOP de Tarragona de 24 d’abril de 2019, inserció 2019-03790)

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, exercici 2019 ((BOP de Tarragona de 24 d’abril de 2019, inserció 2019-03786)

Per a més informació, podeu consultar a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona el text íntegre de les resolucions (https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-d-anuncis), així com també altres aspectes rellevants sobre les possibilitats per a la presentació per mitjans electrònics o en paper de la documentació justificativa per a cada convocatòria en concret.