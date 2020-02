Perpinyà es comença a omplir per a l’acte del Consell per la República

Un dels molts autocars que han sortit de Catalunya direcció Perpinyà. Foto: @joanmolinam



Des de bon matí d’aquest dissabte, 29 de febrer, la capital de la Catalunya Nord, Perpinyà, ha començat a rebre una allau de persones d’arreu del territori que s’han mobilitzat per assistir a l’acte que ha convocat al Parc de les Exposicions el Consell per la República.

Des de Valls han sortit cinc autobusos organitzats per l’ANC de Valls, a més de nombroses persones que s’hi han desplaçat en cotxe particular. En total, es calcula que més de 300 comarcans s’han desplaçat per a l’ocasió fins a Perpinyà a partir de les 6 del matí.

Està previst que s’apleguin a la ciutat unes 80.000 persones, ja que s’hi estan desplaçant uns 600 autobusos, per a la que serà la mobilització independentista més gran que s’ha dut a terme fora de les fronteres de l’Estat.

Des de les 10.15 h del matí, diversos punxadiscos nord-catalans animen el recinte del Parc de les Exposicions, que compta amb 36 controls pel nivell d’alerta antiterrorista. A les 11.30 h està prevista l’actuació dels Castellers de Vilafranca, que donarà pas a l’esperat acte polític, en el qual seran presents totes les veus de la repressió i l’exili.

Les intervencions més destacades seran les de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, membres del govern exiliat que seran presents físicament a l’acte. També hi intervindran, per via de vídeo a causa de la impossibilitat de desplaçar-se a Perpinyà, els presos polítics i els exiliats Marta Rovira, Lluís Puig i Josep Valtònyc. D’altra banda, també es projectaran intervencions de CDR represaliats, com Eduard Garzón, Jordi Ros i Tamara Carrasco.

L’acte serà conduït per Lloll Bertran i Carme Sansa, i també hi farà un parlament el delegat del Consell per la República de la Catalunya Nord, Joan-Lluís Lluís. A més, hi actuaran Lluís Llach, Roger Mas i Gerard Jacquet. Després de la mobilització, a partir de les 14 h, el Comitè de Solidaritat Catalana ha organitzat una fira d’entitats i altres animacions al Palau de Congressos, al centre de Perpinyà, al costat del Castellet. Finalment, després d’una llarga jornada de mobilització, es preveu que els busos iniciïn el camí de tornada cap a l’Alt Camp cap a les 6 de la tarda.