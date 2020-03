Perilla la moció de censura de l’Ajuntament de Cabra

Pendents de si pot tirar endavant la moció de censura a Cabra del Camp.

La moció de censura presentada contra l’equip de govern de Cabra del Camp el passat divendres 28 de febrer té el perill que no tiri endavant davant del fet que un dels signants ha dimitit com a regidor i no hi ha temps que el seu substitut prengui possessió del càrrec abans que se celebri el ple de la mateixa moció.



El regidor de Caminem Tots Junts i exalcalde Andreu Ferré, un dels signants de la moció de censura, va decidir aquesta setmana dimitir per presumptes “pressions populars”. Això fa que en aquests moments estiguin actius 8 regidors dels quals només 4 a favor de la moció. La clau la té el regidor Salvador Pérez, que en aquests moments no té clar quina decisió prendrà. En cas d’un empat en la votació de la moció de censura, el vot de qualitat de l’alcaldessa decidirà i, per tant, la moció quedaria rebutjada.



Si la moció queda rebutjada seria molt difícil, per no dir impossible, que en aquesta legislatura se’n pogués presentar una altra. Perquè segons la legislació vigent només se’n podria presentar una segona si els signants fossin altres regidors diferents de la primera, és a dir, que haurien de dimitir tots els regidors signants i en lloc seu entrar-ne de nous per fer-ne una segona, fet que no s’ha donat encara en cap cas.

Setmana convulsa

El ple municipal que es va celebrar el 27 de febrer incorporava, com a punt de l’ordre del dia, el nomenament com a regidora de Mireia Jorge Patricio, de Caminem Tots Junts, en substitució de Joan Maria Baldrich, que va renunciar al seu càrrec fa escasses setmanes. Amb aquest relleu, els membres d’ambdós grups, Caminem Tots Junts i Futur Podem, al ser majoria al consistori van presentar, divendres dia 28 al migdia, una moció de censura a l’equip de govern al registre de l’Ajuntament.



A partir d’aquell moment es va obrir un termini de deu dies hàbils per fer el ple en el qual s’haurà de debatre la moció de censura. El document presentat proposava com a alcalde Javier Romero Aznar, de Caminem Tots Junts, que anava tercer de la llista de la seva candidatura presentada a les darreres municipals.



Però la dimissió dels darrers dies d’Andreu Ferré ha fet que la moció de censura perilli. La clau la té el regidor i exalcalde Salvador Pérez, cap de llista de Caminem Tots Junts, al qual en el ple de constitució de l’Ajuntament els seus companys de llista van deixar sol i cap grup, ni Acord per Cabra, ni Futur Podem, ni els seus companys de candidatura el van voler votar.