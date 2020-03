Paquet de mesures urgents i extraordinàries als arrendataris més vulnerables afectats pel Covid-19

El Consell de Ministres ha aprovat en el dia d’avui un Reial decret llei de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19 i que recull una sèrie de mesures urgents i extraordinàries per fer front a les situacions de vulnerabilitat que poden estar experimentant els arrendataris d’habitatge com a conseqüència de l’expansió del virus.

Amb aquest Reial decret llei, que persegueix obrir un paraigua de protecció social durant aquest període d’excepcionalitat a tots els actors vulnerables que participen en el lloguer, el Govern busca:

Preservar la renda disponible de les llars, siguin arrendataris o arrendadors (el 85% dels arrendadors a Espanya són persones físiques). Tant en el cas de:

a. Ajornament de l’pagament de l’lloguer (arrendador persona jurídica).

b. Ajudes transitòries al finançament (microcrèdits). Es beneficia arrendatari i arrendador.

c. Nous ajuts a l’lloguer de el Pla Estatal d’Habitatge per a famílies de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda.

En aquests supòsits, s’està preservant la renda disponible de les llars (juntament amb els ajuts de ERTO) en un context de pèrdues d’ingressos. Aquesta preservació de la renda disponible va destinada a garantir un dels drets bàsics dels ciutadans, l’habitatge, a el temps que deixa renda disponible suficient per per a altres necessitats bàsiques de consum.

Seguretat en un context d’incertesa. Donar seguretat als ciutadans a través de:

a. La suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments.

b. La pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament que vencin durant aquest període excepcional.

c. Es protegeix col·lectius especialment vulnerables com a víctimes de violència de gènere, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

Donar agilitat, en aquests temps d’urgència i excepcionalitat, a la concessió de les ajudes, com, per exemple, transferir amb urgència a CCAA ia les ciutats de Ceuta i Melilla fons compromesos per a aquest any relaxant els condicionants per ser alliberats.

La norma aprovada estableix nous instruments perquè les comunitats autònomes, puguin donar suport, en el marc de el Pla Estatal d’Habitatge, a les llars afectats per aquestes situacions de vulnerabilitat social i econòmica sobrevingudes per l’efecte de la pandèmia.

Mesures més rellevants

-Suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments que afectin arrendaments d’habitatge, en situacions de vulnerabilitat sense alternativa habitacional. En els procediments de desnonament que afectin a l’habitatge habitual, es suspendran els llançaments sense alternativa habitacional durant un període de fins a sis mesos.

En cas que l’arrendador afectat es trobi també subjecte a vulnerabilitat, serà el jutge el que determini el període de suspensió o les mesures a establir, considerant l’informe emès pels serveis socials competents.

-Pròrroga de sis mesos en els contractes d’arrendament que finalitzin en aquest període, a sol·licitud de l’inquilí. En aquells contractes d’arrendament d’habitatge en què la seva vigència (o pròrrogues) finalitzi dins del període comprès des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i fins al dia en què hagin transcorregut dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, s’estableix un període de pròrroga de fins a sis mesos.

Aquesta pròrroga serà obligatòria per a l’arrendador en cas de sol·licitar-ho el arrendatari, en les mateixes condicions establertes en el contracte en curs, llevat que s’hagi arribat a un acord a l’respecte entre arrendador i arrendatari.

-Nova línia d’avals amb garantia de l’Estat, que permetrà cobrir el pagament de fins a sis mesos de lloguer, per a tot aquell arrendatari que es trobi en una situació de vulnerabilitat com a conseqüència del COVID-19. Es crea un Programa d’ajudes transitòries de finançament per a tots aquells llars que puguin estar afectats en els seus ingressos per l’expansió del COVID-19, perquè, a través d’un acord amb l’ICO s’ofereixi a aquestes llars la possibilitat de cobrir els pagaments de l’lloguer durant un període de fins a sis mesos, sense cap tipus de despeses o interessos per al sol·licitant, i podent retornar-lo en un termini de fins a sis anys.

-En situacions de vulnerabilitat, quan l’arrendador sigui una entitat pública o un gran forquilla, reducció de l’50% de la renda, o moratòria de fins a quatre mesos en el pagament de l’lloguer. En cas que l’arrendatari es trobi afectat per situacions de vulnerabilitat derivades de l’expansió del COVID-19, i l’arrendador sigui una entitat pública o un gran forquilla (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans, exclosos garatges i trasters , o més de 1.500 m2 de superfície construïda), i en absència d’acord entre llogater i propietari, s’estableix que durant el termini que duri aquesta vulnerabilitat, el propietari podrà concedir durant aquest període, i amb un màxim de quatre mesos, una reducció de el 50% de la renda de l’lloguer, o bé, una moratòria en el pagament de la renda durant aquest període a tornar durant un termini de fins a tres anys. Aquesta moratòria quedaria suspesa en el cas que el llogater accedís a l’ajuda financera explicada en el punt anterior.

-Es doten addicionalment 100 milions d’euros per al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. S’implementa un nou programa d’ajudes que permetrà la concessió d’ajudes directes a l’lloguer a les persones arrendatàries d’habitatge habitual que, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social de l’COVID-19 tinguin seriosos problemes per atendre el pagament parcial o total de l’lloguer.

Es flexibilitza i agilitza la gestió de el Pla, a fi de donar cobertura directa a l’inquilí vulnerable per al pagament de l’lloguer o per al pagament del finançament a través de l’ICO subscrita per l’inquilí amb la qual hi haurà satisfet el lloguer.

-Es agilitza el tràmit de comprovació documental i de requisits a complir, per accedir als programes d’ajuda a l’lloguer de el Pla Estatal d’Habitatge. Atenent a l’excepcionalitat de la situació, els requisits que han de complir els beneficiaris de qualsevol ajuda a l’lloguer finançada amb càrrec a el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, inclosos els de el programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de l’COVID -19 en els lloguers d’habitatge habitual, podran ser verificats per les comunitats autònomes amb posterioritat a la resolució de concessió de l’ajuda, quedant supeditada a l’acompliment dels mateixos.