Nova moció de censura a l’Ajuntament de Cabra del Camp

Imatge del plenari de constitució de l’ajuntament en el juny del 2019

A les 2 del migdia d’aquest divendres 28 de febrer, al registre de l’Ajuntament de Cabra del Camp s’ha presentat una moció de censura contra l’actual equip de govern, Acord per Cabra -AM. Aquesta moció de censura ha estat presentada pels tres regidors de Caminem Tots Junts-JxCat i pels dos que formen el grup municipal de Futur Podem de Cabra. Una moció en què proposen com alcalde a Javier Romero Aznar de Caminem Tots Junts, i que en les darreres eleccions municipals en tercer lloc d’aquesta candidatura.

Segons la normativa a partir de la presentació de la moció de censura hi ha el termini de deu dies hàbils per fer el ple, en el cas que no es faci en aquest termini, la normativa indica que el ple s’ha de fer obligatòriament l’onzè dia a les 12 del migdia. Així com a màxim el plenari s’hauria de convocar el 14 de març a les 12 del migdia.

Aquesta serà la segona moció de censura de Cabra del Camp en els darrers anys. La primera fou l’anterior legislatura quan Miguel Castañón fou apartat de l’alcaldia i en el seu lloc fou ocupat per Salvador Pérez, el març del 2016.

Una legislatura complicada

L’equip de govern de Cabra del Camp, format al mes de juny entre tres regidors d’Acord per Cabra-AM i tres regidors de Caminem Tots Junts-JxCat, va durar escassament tres mesos, els tres regidors de Caminem Junts van presentar la renúncia als seus càrrecs. Aquest foren: Andreu Ferré Targa, de Seguretat Ciutadana; Joan Maria Baldrich Mira, que era regidor de Medi Ambient, i Javier Romero Aznar, de les Urbanitzacions.



D’aquesta manera, l’equip de govern va quedar en minoria, només amb els tres regidors d’Acord per Cabra-AM: Natàlia Targa Canela, Sergi Ferré Gabarró i Judith Esplugas Cos. L’oposició està formada per sis regidors: els tres esmentats, més els dos regidors de Futur-o (Miguel Castañón Figueras i Montserrat Bermúdez Sorroche) i el cap de llista de Caminem Tots Junts-JxCat, Salvador Pérez Serrano, que cal recordar que el mateix dia de la constitució del nou ajuntament s’assabentà del pacte dels seus tres companys de llista amb Acord per Cabra, fet a la seva esquena i que el va deixar a l’oposició.



La crisi es van precipitar quan no es va aprovar el pressupost, el regidor Baldrich de Caminem Tots Junts, va presentar la dimissió i en el seu lloc ha entrat Mireia Jorge que era la següent de la llista.