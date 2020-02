Més de 300 persones de l’Alt Camp cap a Perpinyà

Des de l’ACN de Valls s’han organitzat cinc busos

Destacada resposta de la comarca de l’Alt Camp a la crida feta des del Consell per la República de participar en l’acte que es durà a terme demà, dissabte 29, a Perpinyà. Més de 300 persones sortiran des de Valls en cinc autobusos organitzats per l’ANC de la ciutat, i es calcula que molts altres comarcans es desplaçaran fins a la capital nord-catalana en els seus vehicles propis.

Els cinc autobusos de Valls matinaran per sortir a les 6 del matí de l’estació d’autobusos, amb l’objectiu d’arribar abans de les 10 al Parc de les Exposicions de Perpinyà, on se celebrarà l’acte polític del Consell per la República, que compta amb el suport de l’ANC i Òmnium Cultural.

Segons dades de l’ANC, es preveu una mobilització massiva, d’unes 80.000 persones, la més gran que ha dut a terme l’independentisme fora de les fronteres de l’Estat: han confirmat la seva assistència 583 autocars, 525 autocaravanes, i s’espera també una gran arribada de cotxes. Davant aquestes xifres, des de l’organització s’ha demanat ser puntuals, tenir previsió, paciència i respectar les instruccions dels voluntaris, per tal d’evitar cues i aglomeracions per entrar al recinte. També s’ha destacat que s’instal·laran 36 controls a l’entrada, a causa del nivell d’alerta terrorista.

Les portes del recinte del Parc de les Exposicions s’obriran a les 8 del matí, Des de les 10.15 fins a les 11.30 h, diversos punxadiscos de la Catalunya Nord posaran música per amenitzar l’espera. A les 11.30 h es donarà pas a una actuació dels Castellers de Vilafranca i, finalment, a les 12 del migdia tindrà inici l’acte polític, que conduiran Carme Sansa i Lloll Bertran.

Destacarà la presència de Carles Puigdemont, Clara ponsatí i toni comín

Durant l’acte hi haurà representades totes les veus de l’exili i la repressió. Destacarà la presència de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín. Els presos polítics participaran en l’acte a través de vídeos, així com els exiliats Marta Rovira, Lluís Puig i Josep Valtònyc, ja que no poden desplaçar-se a Perpinyà. També apareixeran en vídeo alguns dels CDR repressaliats, com Tamara Carrasco, Jordi Ros i Eduard Garzón.

D’altra banda, es comptarà amb les actuacions musicals de Lluís Llach, Roger Mas i Gerard Jacquet. A l’acabar la mobilització, a partir de les 14 h, el Comitè de Solidaritat Catalana ha organitzat una fira d’entitats i altres animacions al Palau de Congressos, al centre de Perpinyà, al costat del Castellet. Es preveu que cap a les 6 de la tarda els busos iniciïn el camí de tornada cap a l’Alt Camp.