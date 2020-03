Meritxell Budó repassa el pressupost de la Generalitat a Valls

Visita de la consellera Budó a Valls, on ha pogut conversar amb l’alcaldessa Dolors Farré. Foto: El Vallenc

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha visitat aquest divendres, 6 de març, al matí, l’Ajuntament de Valls on s’ha reunit amb l’alcaldessa Dolors Farré, després de signar en el Llibre d’Honor del consistori. En el seu escrit ha fet referència al Dia Internacional de la Dona Treballadora i a Jordi Turull, empresonat pel Suprem.

Posteriorment, Budó ha fet un recorregut per diversos indrets del centre històric de Valls, com el Museu Casteller de Catalunya, la plaça de l’Oli, la Biblioteca Carles Cardó i el passeig dels Caputxins. Segons que ha declarat l’alcaldessa, aquestes obres de millora quedaran enllestides a finals d’aquest mes de març. També ha visitat l’exposició d’Anton Català Gomis que acull l’espai de la Biblioteca Popular.

D’altra banda, la consellera de la Presidència ha aprofitat la seva visita a Valls per repassar les inversions que la Generalitat de Catalunya té previst destinar a la ciutat i a la comarca de l’Alt Camp. Budó ha destacat la nova rotonda que es construirà al Polígon Industrial de Valls i altres partides més petites, entre aquestes, al Pius Hospital de Valls. En la seva visita ha declarat que “en la tramitació de l’avantprojecte del pròxim pressupost de la Generalitat de Catalunya estem fent diverses visites pel territori, una d’aquestes la d’avui a Valls”.

Per la seva part, l’alcaldessa ha agraït la presència de la consellera a la ciutat i, també, ha destacat les inversions previstes pel 2020, entre aquestes la partida destinada als recs a les hortes de Valls. A més, confia en el PUOSC per poder dur a terme la millora de l’enllumenat al polígon. Aquestes ajudes directes depenent de Presidència de la Generalitat. “Esperem que en les pròximes ajudes del PUOSC aconseguim els 600.000 euros per millorar l’enllumenat del polígon de Valls”.

D’altra banda, la consellera de la Presidència, després de la seva visita a Valls, ha presidit la cloenda de l’Assemblea General de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), que s’ha celebrat al Teatre del Casal de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà). Allà ha estat rebuda per l’alcalde del municipi, Josep Maria Vidal, i pel president de l’AMI, Josep M. Cervera, entre altres autoritats.