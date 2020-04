Les causes de l’independentisme a l’exterior, paralitzades pel covid-19

Les causes de l’independentisme a l’exterior han quedat paralitzades per la pandèmia del covid-19. Els tribunals i institucions europees han hagut d’aturar totes les activitats presencials per frenar l’escalada de contagis, deixant en suspens a la pràctica casos pendents. Tant les euroordres com els suplicatoris contra els exmembres del Govern a Bèlgica estan parats. També les demandes del líder de JxCat, Carles Puigdemont i el d’ERC, Oriol Junqueras, davant del Tribunal General de la Unió Europea.

Totes les vistes a Luxemburg estan posposades fins al 4 de maig i en aquests dos casos s’hauria de celebrar una audiència abans que es resolgui el cas, segons fonts del tribunal. La defensa de Puigdemont està encara a l’espera de rebre alguna notificació del TGUE sobre aquest procediment.



En el cas de Puigdemont i Toni Comín ja fa gairebé un any que va interposar una demanda contra el Parlament Europeu per no permetre que ocupessin els seus escons. Tot i això, després de la sentència pel cas Junqueras al desembre, la cambra els va reconèixer com a eurodiputats.



En canvi, el líder d’ERC no va poder assumir el mandat, ja que el Tribunal Suprem va confirmar la seva inhabilitació per la condemna en el cas de l’1-O i l’Eurocambra va declarar vacant el seu escó. Junqueras va demandar al gener el Parlament Europeu davant el TGUE per aquest fet i encara està pendent de resolució.



Suplicatoris

El tercer intent de la justícia espanyola per aconseguir l’extradició dels exmembres del Govern s’està allargant més del previst per la crisi del coronavirus. Amb les mesures de confinament, l’Eurocambra ha cancel·lat totes les reunions presencials que no siguin essencials i això també afecta l’òrgan encarregat de gestionar els suplicatoris dels eurodiputats Puigdemont, Comín i Clara Ponsatí.



El Comitè d’Afers Jurídics no es va poder reunir al març i també ha cancel·lat la trobada de l’abril. En el cas de Ponsatí, ni tan sols va donar temps a què el comitè escollís un ponent per redactar la proposta de resolució.



Si algunes veus esperaven que la institució aixequés la seva immunitat europarlamentària com a molt d’hora a finals de maig o al juny quan no hi havia cap crisi sanitària, ara que les reunions d’aquest comitè ja van amb dos mesos de retard, difícilment el ple de la cambra votarà sobre aquesta qüestió abans de l’estiu.



Euroordres

D’aquesta manera s’allargarà la suspensió de les euroordres dels tres eurodiputats independentistes. També ho està la de l’exconseller Lluís Puig, però en el seu cas pel covid-19 i no per la immunitat.



La justícia belga ha ajornat indefinidament les vistes per les euroordres de l’exconseller Puig i també del raper mallorquí Josep Miquel Arenes, àlies Valtònyc, pel coronavirus.

Causa contra Llarena

L’únic cas que per ara no s’ha aturat és la demanda contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena a Bèlgica. Fonts de l’acusació asseguren que la justícia belga no els ha notificat de cap paralització d’aquest procediment judicial.



A meitats d’abril un tribunal civil belga de primera instància que porta la demanda civil de l’expresident Carles Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica aclarirà si pot jutjar a Llarena o si trasllada una pregunta prejudicial a l’alt tribunal de la UE perquè delimiti les competències. Aquesta darrera opció és la que ha demanat l’equip jurídic de Puigdemont.



Si el tribunal belga es declara competent, llavors convocaria una altra vista per analitzar el fons del cas. Per contra, si creu que no pot jutjar un magistrat d’un altre estat de la UE desestimarà directament la demanda. Puigdemont i els exconsellers podrien llavors recorre al Tribunal de Cassació de Bèlgica en última instància.

ACN