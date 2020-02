L’equip de govern de Valls defensa “els pressupostos més alts de la dècada”

L’aprovació inicial dels pressupostos de la corporació municipal de Valls va ser el punt més destacat del plenari de Valls celebrat aquest dilluns 24 de febrer. L’alcaldessa Dolors Farré va fer èmfasi en el fet que “són pensats per donar resposta a les necessitats que té la ciutat”, més enllà del propi mandat, amb la voluntat de ser una orientació de les línies mestres a seguir de cara als propers anys.

Va destacar que és el pressupost més alt de l’última dècada, amb un import total de 28.666.000 €. També va remarcar que es reforça l’àmbit social i de serveis a les persones, així com el d’ocupació, amb la voluntat de “millorar la qualitat de vida” i reforçar la “justícia social”. Farré va posar èmfasi en un altre dels punts destacats del pressupost: la inversió en el centre històric, tant pel que fa a recuperació del patrimoni, com a matèria de seguretat i de creació d’habitatge. Finalment va exposar que la potenciació de la partida en via pública també va destinada a millorar els serveis i la qualitat de vida de la població. L’alcaldessa va finalitzar la seva intervenció inicial dirigint-se a l’oposició, exposant que el govern “té la mà estesa” al diàleg.

Martí Barberà, per part de JxV va reiterar que els pressupostos busquen l’estabilitat pressupostària i aconseguir una major equitat a la ciutat. Els pressupostos preveuen destinar un 8,9% més en polítiques destinades a serveis a les persones, és a dir, 3.051.000 €. Barberà també va fer èmfasi en els 644.000 € que es destinaran a suport al teixit associatiu. Altres partides que augmenten en pressupost són Via Pública (s’hi destinarà un 33,9 % del pressupost d’inversions, 1.421.400 €) i Sostenibilitat, urbanisme i habitatge (s’hi destinaran 8.899.800 €).

Jordi Cartanyà, des d’ERC-CxV, va exposat que és el pressupost “d’un nou equip, una nova forma de fer i unes noves prioritats”. “Estem passant de les paraules als fets”, exposant la consolidació de les polítiques en benefici de les persones —Benestar, Ocupació, Acció Cívica… En aquesta línia va destacar que potenciar Vallsgenera serà una eina de cohesió social i de generació d’oportunitats. De fet, la partida destinada a Vallsgenera s’incrementa un 12 %, i passarà a rebre 2,8 milions d’euros. Cartanyà va destacar també el treball per a la sostenibilitat i el medi ambient que inclouen els pressupostos. Finalment, va defensar les modificacions que s’han fet dels pressupostos al llarg del 2019, com una manera de “racionalitzar i redistribuir” les necessitats de les diferents partides.

Durant la seva intervenció, la CUP va criticar que la partida de Cultura es dirigeix “a la població benestant”, i va afirmar que no s’incentiva la creació cultural a la ciutat i que no es té en compte la participació de la població vulnerable. Pel que fa al Museu Casteller, Huguet el va titllar de “pou sense fons”. La CUP també va demanar que es prioritzi més la partida d’Educació. Pel que fa a Benestar social, la CUP va demanar la regularització del personal d’aquesta àrea. La CUP va reiterar que “no són uns pressupostos socials” i que cal deixar de “repartir la misèria”. També va demanar més inversió en la Residència Alt Camp i el Pius Hospital.

Des del PSC consideren que les aportacions de la ciutadania no es veuen reflectides en els serveis que es reben posteriorment. Quant a l’àrea de Turisme i Comerç, va criticar que s’hi destinin només 52.000 €, “és una línia que ens porta al desastre”. El PSC considera que caldria destinar molta més quantia a activitat comercial.

Cristina Laiz, des de Cs, va començar titllant els pressupostos de “continuistes”. També va criticar les modificacions pressupostàries de l’exercici anterior, així com l’increment dels impostos a la ciutadania, especialment l’impost de l’IBI. Laiz va remarcar la pujada de l’impost de la taxa de la brossa a les persones que no s’acullin a les bonificacions, i va reiterar les crítiques de l’oposició quant als sous dels regidors i els càrrecs de confiança.

A continuació va ser el torn de l’equip de govern de respondre l’oposició. Martí Barberà va exposar que el fet de presentar els pressupostos al febrer ha estat degut a la voluntat de debatre amb les diferents forces polítiques. Pel que fa als dubtes exposats sobre l’Escola de Música, va reiterar que s’hi està treballant, així com en la ubicació de la caserna de la Policia Local. Rosa Rovira, per la seva banda, va exposar que pel que fa al personal de Serveis socials, s’està treballant per estabilitzar la plantilla. Teresa Rull va respondre a l’oposició que la previsió és que el curs 2020-2021 ja s’hagi efectuat la municipalització del servei de la llar d’infants. Ramon Font va comentar, per la seva part, que ja està previst dur a terme un nou pla de mobilitat, i va emplaçar la CUP a fer-hi aportacions. Va exposar que el retard en el carril bici és perquè es vol aconseguir que sigui “el millor per Valls”. Jordi Cartanyà va aprofitar la seva intervenció per reafirmar la gestió municipal sobre Ca Xapes, exposant que s’està buscant com fer-lo viable pressupostàriament. Òscar Peris va respondre el PSC defensant que els esdeveniments com ara fires tenen un impacte directe en la dinamització del comerç de la ciutat. Ibarra va mostrar-hi el seu desacord i va exposar que no s’estan destinant els recursos que calen al comerç; en aquest sentit, va afirmar, “el govern suspèn”.

Finalment, es va procedir a l’aprovació inicial del pressupost per 13 vots a favor (JxV i ERC-CxV) i 8 vots en contra (PSC, CUP i Cs).