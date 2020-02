L’aprovació del pressupost municipal per al 2020 centra el Ple de Valls

L’aprovació inicial dels pressupostos de l’Ajuntament de Valls per a l’exercici 2020 va marcar la sessió plenària d’aquest dilluns 24 de febrer. Primerament, però, l’alcaldessa Dolors Farré va començar donant l’enhorabona a la vallenca Marta Galimany pel seu accés als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, i va anunciar que properament se li farà un reconeixement a nivell de ciutat.

Abans d’entrar en el debat pressupostari, l’equip de govern va donar compte de diverses resolucions, així com dels informes d’execució trimestral i de morositat del quart trimestre del 2019.

Martí Barberà, des de JxV, va exposar que els informes es trametran al govern de l’Estat Espanyol, i que des del 2018 s’hi incorpora la informació referent a la Societat Pius Hospital de Valls perquè així ho marca la llei. Va exposar que és l’únic ens local que incompleix els indicadors de pagament als proveïdors, entre altres qüestions, i que ha estat deficitari des dels seus inicis.

Ja entrant en l’àrea de Transparència i bon govern, més concretament pel que fa a Hisenda, finances i contractacions, es va aprovar el compte de recaptació presentat per BASE, corresponent a l’exercici 2019. Tal com s’especifica en el compte, la recaptació voluntària liquidable ha tingut un import de 204.446,89 €, 24,25 baixes i un ingrés de 128.065,61 €. El premi de cobrament ha estat de 3.201,66 €. Pel que fa a l’import de la recaptació voluntària no liquidable, ha estat de 13.749.142,42 €, amb 71.218,57 en baixes i un ingrés d’11.959.380,79 €. El premi de cobrament en aquest cas ha estat de 298.984, 62 €. Finalment, quant a l’import de la recaptació executiva, ha estat de 8.782.688,03 €, amb 128.053,63 en baixes i un ingrés d’1.387.907,67 €, i un premi de cobrament de 828,87. El compte es va aprovar per unanimitat.