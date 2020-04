L’ANC convoca una acció virtual per al dia 16

Serà la trentena acció reivindicativa que organitza l’ANC amb motiu de la data d’empresonament de Sànchez i Cuixart.

Com cada dia 16 de cada mes des de l’empresonament dels Jordis, l’Assemblea de Valls convoca una acció, aquesta vegada a través de les xarxes. La data coincidirà amb els 30 mesos que els presidents de l’ANC i Òmnium van ingressar a la presó. Per l’Assemblea, la data del dia 16 és “simbòlica de tots els empresonaments i exilis que es van succeir després per reprimir el procés polític pacífic i democràtic cap a la República Catalana”.

Amb la voluntat de fer paleses les reclamacions de l’independentisme tot i la situació de confinament, l’ANC Valls- Alt Camp proposa a la ciutadania que aquest 16 d’abril, dijous, faci una publicació a les xarxes socials (Instagram, Twitter o Facebook) amb l’etiqueta #30MesosPresos. L’objectiu de les publicacions serà, un cop més, “demanar la llibertat de tots els presos polítics, exiliats i represaliats i per denunciar la repressió de l’estat espanyol”. Les publicacions es compartiran als perfils de les xarxes de l’ANC Valls.

Aquesta serà la trentena acció reivindicativa que du a terme l’ANC de Valls amb motiu de la data d’empresonament de Sànchez i Cuixart, que els darrers mesos s’havia organitzat davant dels jutjats de Valls.