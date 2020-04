L’alcaldessa reclama al gover espanyol que aturi les retallades en polítiques ocupacionals

L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, s’ha adherit a la carta que una setantena d’alcaldes de Catalunya han tramés al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la que li reclamen que rectifiqui i aturi la retallada d’un 55% en polítiques actives d’ocupació. Si es confirma la mesura anunciada per l’executiu espanyol, els ajuntaments i institucions catalanes rebrien 215 milions menys respecte el 2019 per impulsar accions de formació ocupacional, una retallada que tindria un impacte directe negatiu en el finançament dels serveis públics d’ocupació que gestionen directament els ens locals, en el cas de Valls a través de l’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera.

En aquest sentit, els alcaldes catalans posen de relleu que la mesura deixaria sense recursos econòmics als municipis per atendre l’emergència ocupacional generada pel tancament d’activitats econòmiques a causa de la crisi del Covid-19. Així, l’escrit subratlla que davant l’actual situació el que cal és enfortir el finançament dels agents que, com els ajuntaments, estan a primera línia per donar una resposta més ràpida i efectiva a les necessitats socials i laborals. En aquest punt, pels alcaldes, les polítiques actives d’ocupació seran estratègiques i indispensables per generar ocupació i lluitar contra el creixement de l’atur.

Els alcaldes alerten que si el govern espanyol no rectifica, “s’estarà empobrint les capes més desafavorides de la societat i es dificultarà les opcions de seguir amb una vida digna a milers de ciutadans d’aquest país.” Pel municipalisme català, les polítiques actives d’ocupació permeten a les persones sense feina escurçar la seva estada a l’atur i qualificar-se per obtenir millors llocs de treball. En concret, l’escrit posa de relleu que retallades en aquest àmbit serien del tot perjudicials i que els ajuntaments volen continuar prestant aquests serveis ocupacionals en qualitat i en major quantitat: