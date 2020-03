L’alcaldessa de Valls, sobre la residència d’avis amb covid-19: “Hi destinem el màxim de recursos”

L’alcaldessa “sé que són uns moments molt durs”

L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha llançat un missatge de solidaritat a les famílies dels residents de la residència d’avis on hi ha el brot de coronavirus. “Sé que són uns moments molt durs; vull expressar el meu efecte i condol al resident que va morir”, afirma l’alcaldessa. Aquest dijous es va confirmar la primera mort en aquest geriàtric que acumula una vintena de positius en covid-19. “Hi destinem el màxim de recursos i esforços”, ha declarat. L’alcaldessa recorda que Generalitat i Ajuntament han assumit el control de la residència, amb el doble objectiu de garantir l’assistència als avis i evitar l’expansió del virus dins i fora del centre. “Estem en uns moments difícils, però ens en sortirem d’aquesta situació”, ha manifestat.

L’alcaldessa ha expressat la seva confiança i agraïment a les persones i institucions implicades, reiterant que es treballa de forma coordinada entre els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Ajuntament, el Pius Hospital, la Fundació Vilaniu, el CAP Doctor Sarró i tot el sistema sanitari de Valls. En aquesta línia, Farré també ha volgut agrair tots els professionals que s’han mobilitzat per contenir el brot en aquesta residència d’avis, on hi resideixen una seixantena d’avis.

ACN