L’Ajuntament de Valls treballa en mesures econòmiques per a la ciutat

L’Ajuntament presentarà aviat un primer paquet de mesures econòmiques per combatre la crisi del coronavirus.

L’Ajuntament de Valls, en vista de la situació per la qual passa el país però també la capital de l’Alt Camp, prepara i està treballant per implementar diferents mesures econòmiques per combatre els efectes, econòmics en aquest cas, que impliquen l’estat d’alarma que s’ha decretat a tot el territori de l’estat espanyol.

En aquest sentit, i tal com han explicat fonts municipals a ElVallenc.cat, el consistori ja està treballant en diferents mesures econòmiques per aplicar per tal de donar suport a l’economia vallenca. A l’espera de conèixer-ne els detalls, des del consistori expliquen que serien unes primeres mesures però que podrien anar aplicant-se’n més. De fet, Dolors Farré, alcaldessa de Valls, ho ha deixat clar via xarxes socials, en un aclariment al PSC en què ha informat que l’Ajuntament estava treballant en aquestes mesures.