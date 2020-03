L’Ajuntament de Valls s’adhereix al manifest dels ens locals davant la crisi de coronavirus

L’Ajuntament de Valls s’ha adherit al manifest del món local promogut per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació de Micropobles de Catalunya que reclama que, davant l’actual situació de pandèmia pel Covid-19, s’aixequin les restriccions que limiten l’autonomia municipal i s’obrin noves línies de suport per fer front a la crisi. L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha signat el decret d’adhesió del consistori al manifest impulsat pel municipalisme català.

El manifest comença insistint a la ciutadania que compleixi les indicacions de les institucions i autoritats sanitàries per tallar la cadena de transmissió del virus mitjançant un confinament estricte i efectiu i fixa com a prioritat central a curt termini “la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries”.

El món local destaca que els ajuntaments són l’administració més propera al ciutadà i reclama, en aquest sentit un treball coordinat amb les administracions superiors ja que “s’han de dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten”. A més, el manifest exigeix que es legisli per “crear les condicions idònies per a què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans millor”.

Per tot això, per atendre les demandes ciutadanes, el manifest posa de relleu que els ajuntaments “necessiten disposar d’instruments efectius per donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant la crisi”. En aquest sentit, es reclama que els consistoris puguin mobilitzar el seu superàvit sense limitacions i “flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària i anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local”.

El manifest subratlla que les administracions superiors han de garantir les aportacions previstes per a l’any 2020 als ajuntaments i ampliar-les a les noves necessitats que generarà la crisi, així com aixecar totes les limitacions que impedeix als municipis contractar personal, en especial per a donar una millor resposta en polítiques socials i d’atenció directa a les persones i famílies. Per això, els ajuntaments assenyalen que “volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord perquè volem ser coresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur”.