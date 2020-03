L’Ajuntament de Valls preserva els dos arcs gòtics situats a l’entorn del Museu Casteller

El setembre del 2018 va caure un mur fent perillant els arcs

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Valls va aprovar el plec de clàusules per la licitació de les obres de consolidació que s’han d’efectuar als arcs gòtics situats a l’entorn del Museu Casteller de Catalunya, una actuació pressupostada en 195.000 euros, segons que ha anunciat Sònia Roca, regidora d’Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de l’Ajuntament de Valls.

Segons la regidora Sònia Roca, aquest projecte inclou no només la consolidació d’aquests arcs medievals que es van descobrir a la zona, sinó també la urbanització de l’espai, amb una superfície de 76 m2.

En aquest sentit, es generarà una petita plaça a un nivell inferior de la cota actual, s’hi instal·larà mobiliari urbà amb dos bancs i enllumenat amb focus al terra per dotar als arcs d’una llum inferior que posi en valor la seva arquitectura. Per últim, es realitzarà un arrebossat de les parets mitgeres que rodegen els arcs per a la seva consolidació estructural i estètica.

Aquests arcs van sortir amb l’enderroc fa uns anys de l’establiment L’Esmolet del Racó per fer possible la construcció del Museu Casteller de Catalunya, a tocar a la plaça del Blat de la capital de l’Alt Camp.

Ensorrament d’un dels murs el 2018

Un dels murs als arcs medievals es va ensorrar el dia 6 de setembre de l’any 2018 al vespre sense causar ferits. En aquest moment, la regidora d’Actuacions Públiques, Barri Antic i Patrimoni de l’Ajuntament de Valls, Judit Fàbregas, i tècnics municipals es van desplaçar fins al lloc dels fets per conèixer l’abast de l’afectació.

L’endemà es va estudiar amb més detall si l’ensorrament podia haver afectat aquests arcs, que estava previst de recuperar patrimonialment, i també quines eres les actuacions a realitzar per garantir de manera immediata la seva estabilitat. L’ensorrament, que no va afectar l’edifici del Museu Casteller, va danyar part d’una tanca que delimitava l’espai on es troben els arcs.