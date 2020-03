La mesura que està a punt de prendre l’Ajuntament de Valls

L’Ajuntament de Valls es troba preparant un drecret d’Alcaldia que establirà els serveis imprescindibles i essencials del consistori – a partir de demà dilluns dia 16 de març-per tal de lluitar en l’expansió del coronavirus. Tal com indica al compte oficial de Dolors Farré, alcaldessa de Valls, ho estan preparant amb els diferents departaments municipals de l’Ajuntament.

En aquest sentit i com afirma Ferré, l’objectiu “és contentir el coronavirus i davant l’actual situació, hem de fer una aturada solidària. Cal en primer lloc que com Ajuntament garantim els serveis bàsics a la població i als col·lectius més vulnerables”. A més, seguia explicant que alhora cal evitar també desplaçaments que siguin inncessaris del personal municipal al seu lloc de treball, i per aquest motiu “avui decretaré els serveis imprescindibles”.

Per altra banda, acabava agraïnt a “tot el personal i serveis municipals” la seva col·laboració i entrega en “l’actual i complexa situació”. Afirmava, per acabar, que “durant el dia d’avui informarem dels detalls del decret de serveis”.