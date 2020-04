La Diputació de Tarragona se suma al decàleg de l’ACM i la FMC per fer front a la crisi del coronavirus

La Diputació se suma a les mesures proposades al decàleg de l’ACM i la FMC.

La Diputació de Tarragona dona suport a les propostes per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica derivades de la Covid-19 que planteja el ‘Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya’, presentat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). “Les mesures que s’hi inclouen van en consonància amb les accions de caire proactiu que duem a terme en el present per mitigar els efectes de la crisi sanitària als nostres municipis, i també amb les nostres propostes orientades a la reactivació social i econòmica en el futur, en les quals ja estem treballant”, ha assegurat la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.

En els seus 55 punts, el decàleg aposta per la prevenció com a via més curta per sortir de la pandèmia, alhora que destaca la necessitat de reforçar el sistema sanitari. En matèria social, considera necessari impulsar un pla de contingència adreçat a les persones més vulnerables d’abans de la crisi i als nous usuaris dels serveis socials i assistencials per l’augment de l’atur que cal preveure. El document incideix en les administracions locals com a primera porta d’accés de la ciutadania, i assegura que la proximitat, el coneixement i la sensibilitat dels ens locals en l’actual situació en són valors imprescindibles. En aquest sentit, afegeix que cal respectar l’autonomia local en les actuacions concertades de les diferents administracions -ajuntaments, consells comarcals, diputacions i Govern de la Generalitat- pel que fa a les actuacions de xoc per a la reactivació i les línies estratègiques prioritàries pels propers anys. En aquesta nova etapa, consideren necessari adaptar els plans de mandat locals posant en primer terme les mesures socials i econòmiques que cal dur a terme, sense oblidar en cap cas el teixit associatiu i cultural del país. En el mateix sentit, demana un pressupost de la Generalitat adequat al conjunt de necessitats actuals.

El document també s’adreça al Govern de l’Estat per demanar que els ajuntaments puguin mobilitzar la totalitat del superàvit que generin per a poder-lo destinar a polítiques socials i mesures econòmiques, una reclamació que les entitats municipalistes ja van realitzar de manera expressa al març a través d’un manifest específic que també va comptar amb l’adhesió de la Diputació de Tarragona. Entre altres mesures per a l’enfortiment de les eines locals, es demana a l’Estat que faci arribar al Govern de la Generalitat i als ens locals de Catalunya els recursos addicionals que es preveuen a nivell d’Unió Europea i, d’acord amb les competències pròpies. Aquestes i altres mesures, s’assenyala, han de garantir la suficiència financera dels ens locals amb vista als propers anys.

El text destaca, així mateix, claredat i seguretat jurídica en la nova legislació que impulsa l’Estat, i que afecta normes que afecten drets fonamentals a l’àmbit laboral o econòmic, tot cercant el màxim rigor normatiu i facilitat en la interpretació. Al mateix temps, demana la continuïtat de la normativa aprovada perquè no es produeixi cap desnonament per l’efecte d’aquesta emergència de salut pública, i habilitar mecanismes de mediació entre llogaters i propietaris per facilitar el pagament durant els mesos posteriors al confinament. D’altra banda, reclama establir un pla individualitzat de retorn a l’activitat per tal de, a més de salvar persones, salvar empreses, autònoms i, en conseqüència, llocs de treball, tot evitant la destrucció del teixit productiu.