La Diputació avança ajuts socials pels Consells Comarcals per combatre al Covid-19

El pla de xoc de la Diputació de Tarragona per mitigar les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica causada pel coronavirus inclou una nova mesura. Es tracta de l’adaptació del conveni per a 2020-2023 amb els consells comarcals per tal que aquests puguin sol·licitar de manera immediata ajuts socials per fer front a la pandèmia del coronavirus. L’import dedicat a aquest àmbit és de 819.308,70€ com a mínim, corresponents al 20% del total del Programa d’assistències i serveis, un percentatge que segons estableix el conveni quadriennal ha d’anar destinat a actuacions de caire social.



El Conveni per a la Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació i els consells comarcals per optimitzar la prestació de serveis municipals, 2020-2023, va ser aprovat per la institució en el ple del passat 28 de febrer, i es preveia signar conjuntament amb els deu ens comarcals al mes de març. L’estat d’alerta, però, va impedir-ne la signatura. Malgrat aquest contratemps, l’adaptació del conveni, mitjançant una addenda, permetrà fer igualment aquest avançament de recursos per a l’àmbit social.

Aquesta solució urgent i excepcional facilitarà la tresoreria als deu consells comarcals de la demarcació per tal que puguin fer front de manera adequada a les despeses assistencials derivades de l’emergència sanitària. Els consells ja poden tramitar el lliurament previ d’aquest 20% del total del Programa d’assistències i serveis a través de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona. Pel que fa al 80% restant els consells comarcals el rebran al llarg d’aquest any. En total, el Conveni per a la Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació i els consells comarcals per optimitzar la prestació de serveis municipals, 2020-2023 representarà una inversió total de 4.096.543,50€ per a aquests ens comarcals.