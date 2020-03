La CUP denuncia la manca d’habitatge d’emergència a Valls

Imatge de la roda de premsa aquest dimecres 4 de març

L’exregidora de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) Aïda Garcia, aquest dimecres, dia 4 de març, en roda de premsa, acompanyada dels regidors del grup cupaire a l’Ajuntament de Valls, Xavier Anglès i Anna Merino, ha denunciat la manca d’habitatge d’emergència a la ciutat. Ha recordat que fa una setmana sis persones afectades per l’ensorrament de part d’un immoble al carrer de la Carnisseria, número 13, van ser reallotjades en un hotel de la ciutat.

Segons Garcia, “la situació de molts edificis del centre històric fa que, per desgràcia, es puguin anar repetint situacions com la viscuda recentment”, i afegeix: “Creiem que l’equip de govern no és conscient de la dimensió del problema: cal una diagnosi ben acurada per poder fer front a les necessitats reals.”

A més, l’exregidora de la CUP demana dotar els tècnics i tècniques de serveis socials i d’habitatge dels recursos adients per fer front a l’emergència social: “Ara mateix Valls pateix una greu insuficiència en habitatges per fer front a les emergències puntuals: sovint s’ha de reallotjar famílies en hotels, i assumir una gran despesa”, a què ha afegit que “l’equip de govern s’ha de posar les piles i augmentar el nombre d’habitatges d’emergència: els que té estan saturats i els que s’han promès sembla que no acaben d’arribar”.

Per altra banda, la CUP també ha plantejat la necessitat d’incrementar el parc d’habitatge de lloguer social. “Ens trobem amb casos de persones que ocupen pisos en un estat inhabitable perquè actualment no existeixen alternatives: el mercat de lloguer social no disposa de prou habitatges per fer front a la demanda actual”, ha declarat Garcia.

En aquest sentit, des de la formació han demanat a l’equip de govern que faci un pas més enllà del que ja està fent: “Cal invertir molt més del que s’està fent i cal oferir als propietaris d’habitatges unes condicions que els resultin prou atractives perquè es decideixin a oferir el seu habitatge en lloguer social.” La candidatura ha afirmat que està treballant per presentar una moció en aquesta línia.