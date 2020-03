La CUP demana “més control polític” en l’organització en les Decennals

Ester Huguet, regidora de la CUP, acompanyada de Jordi Robert, exregidor cupaire a l’Ajuntament de Valls. Foto: El Vallenc

La portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a l’Ajuntament de Valls, Ester Huguet, en roda de premsa celebrada aquest dilluns, 9 de març, ha demanat més transparència en l’organització de les Festes Decennals del proper 2021.

En aquest sentit, Huguet afirma que “des de l’equip de govern intenten vendre la idea que totes les decisions es prenen a través de les comissions ciutadanes, però la sensació és que moltes de les decisions ja estan preses”. La CUP ha posat com a exemples d’aquesta falta de transparència que el 13 de gener van entrar una instància demanant informació i que encara no han rebut resposta. “En aquesta instància demanàvem, entre d’altres, de quin pressupost disposa cada comissió de les Festes Decennals, ja que creiem que aquesta distribució és una decisió política que pot limitar les propostes que sorgeixin de les comissions”, ha dit Huguet.

D’altra banda, la CUP denuncia que la Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela ha acabat esdevenint una drecera per evitar el control polític de les decisions que es prenen en relació amb moltes actuacions vinculades a les festes. Així, la formació ha demanat un espai de seguiment polític d’aquelles decisions que no sorgeixen del treball de les comissions, com per exemple l’assignació pressupostària de les comissions, la decisió de tornar a disparar un piromusical o l’escultor que construirà els nans de les escoles, entre d’altres.

Per altra banda, l’exregidor de la CUP Jordi Robert ha proposat a l’equip de govern la creació de tres noves comissions: una d’igualtat, una d’accessibilitat i una de sostenibilitat. “En el cas de la comissió d’igualtat l’únic que fem és recollir el que s’ha expressat al Consell de Dones: la necessitat de garantir que les properes Decennals siguin unes festes on gaudir amb igualtat”, ha afirmat.