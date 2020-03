La CUP considera insuficients les mesures relatives a les residències de gent gran aprovades pel govern espanyol

El passat dijous, dia 19 de març, el govern espanyol va aprovar l’Ordre SND/265/2020 d’adopció de mesures relatives a les residències de gent gran i centres sociosanitaris, davant la situació de crisis sanitària provocada per la COVID-19.

“El cas concret viscut a la residència Ballús de Valls, que s’hauria pogut donar a qualsevol altra

residència, demostra que aquests centres han estat descuidats del focus mediàtic i polític d’atenció, tot i acollir a persones amb edats i perfils de risc”, afirmen. “Les situacions de contagi que estem vivint a les residències ens haurien de fer replantejar el model català de cures a la gent gran i, superada l’actual situació, avançar cap a un servei públic que asseguri les cures i la salut d’aquest col·lectiu”.



En aquesta línia, des de la candidatura rupturista demanen a la Generalitat que intervingui de manera immediata i urgent la gestió de totes les residències de gent gran a Catalunya, tal com han fet amb la residència Ballús. Des de la formació han constatat que “no ha existit una actuació preventiva: hem pogut conèixer que aquests dies els treballadors i treballadores d’alguns centres ni tan sols disposaven dels Equips de Protecció Individuals (EPI’S) mínims per poder realitzar la seva feina amb una mínima seguretat”. Des del punt de vista de la CUP, situacions com aquesta no es poden permetre, especialment en les actuals circumstàncies en què està en joc la salut de les treballadores i la vida de les persones grans.



Més enllà de la intervenció en la gestió de les residències, des de la CUP també han plantejat un seguit de mesures urgents i extraordinàries. “El que busquem és que situacions com la viscuda, per desgràcia, a Valls, no es repeteixin arreu del territori”. Entre les mesures proposades hi ha la realització de la prova del coronavirus a les persones que resideixen en els centres, així com als treballadors i treballadores; la reducció al mínim de la rotació de treballadors i treballadores, per reduir al mínim possible els contactes de la gent gran; garantir el personal i les atencions mèdiques necessàries; garantir els EPI’s als treballadors i treballadores; traslladar a espais medicalitzats o centres mèdics als residents que hagin donat positiu però no requereixin hospitalització; incorporar eines telemàtiques per fer efectiva la comunicació amb els familiars; i incorporar serveis de suport psicològic.



Des de la CUP han lamentat que, tal com va denunciar el passat dissabte la “Coordinadora 5+1”, la situació ve de lluny: fa temps que a les residències hi manca personal (sanitari i no sanitari) i mitjans (materials i d’espais): no hi ha metge 24 hores, la dotació de personal d’infermeria és insuficient en horari diürn i a la majoria de residències no hi ha infermeria durant el torn de nit… En aquest sentit, des de la formació denuncien que els actuals ratis, establerts per la Conselleria, són insuficients per atendre als residents.



Per últim, des de la candidatura rupturista han recordat que, tal com deia la mateixa “Coordinadora 5+1” al seu comunicat, “hi ha una desconfiança absoluta en la immensa majoria de les empreses gestores del servei, denunciades moltes d’elles davant la Conselleria per mala atenció als ancians, manca de personal, etc.”.