Jovent Republicà recupera la seva calçotada independentista a Valls

El passeig President Tarradellas de Valls ha estat l’espai escollit per a l’acte. Foto © Marc Lladó Quadrat.

El passeig del President Tarradellas de Valls ha estat l’escenari de la calçotada popular independentista de Jovent Republicà del Camp. L’acte, organitzat per l’assemblea local de Jovent Republicà, les joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha estat recuperat després de nou anys sense haver-se celebrat. S’ha dut a terme aquest dissabte 29 de febrer.

S’ha donat el tret de sortida a la jornada a les 12 del migdia, amb un concert-vermut que ha comptat amb l’actuació del cantautor menorquí Borja Olives. Seguidament, s’ha donat pas a l’acte polític, en el qual han intervingut representants destacats d’ERC: la diputada Rut Ribas i els congressistes Marta Rosique i Jordi Salvador.

Després dels parlaments dels republicans, s’ha iniciat la calçotada, que ha aplegat més d’un centenar de persones al bell mig del passeig President Tarradellas, al barri del Fornàs. D’altra banda, al llarg del migdia s’ha habilitat una paradeta per recollir fons per a la caixa de solidaritat amb els represaliats.

Jovent Republicà és una organització politicojuvenil independentista, amb 88 anys d’història, que conforma les joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya. Té implantació a diversos indrets dels Països Catalans i es regeix per un sistema de funcionament assembleari. A més de l’independentisme, treballen altres eixos com el feminisme, l’ecologisme i la lluita per la justícia social.