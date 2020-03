Es presenta el llibre “La llibertat interior” de Gaspar Hernàndez

Presentació que ha tingut lloc aquest dissabte 7 de març a l’IEV. Foto © Marc Lladó Quadrat.

La sala Sant Roc de l’Institut d’Estudis Vallencs (IEV) ha acollit aquest dissabte, dia 7 de març, a la tarda, la presentació del llibre “La llibertat interior” de Gaspar Hernàndez. La presentació ha anat a càrrec de Dolors Farré, alcaldessa de Valls.

Estem davant d’un petit gran llibre que neix del Procés, però que no parla de política. Gaspar Hernàndez hi explica què és, per a ell, l’autèntica llibertat: la llibertat interior.

Basant-se en el que abans han dit grans mestres de la psicologia i l’espiritualitat —sobretot el català Antoni Blay Fontcuberta—, aquest llibre desmunta els obstacles que ens impedeixen ser lliures. Alguns d’ells són la por, la majoria de pensaments que tenim en el dia a dia, o el personatge que creiem que som. Aquest personatge ens fa fer tots els papers de l’auca, i el confonem amb la nostra vertadera identitat.

Hernàndez ha destacat que “va ser Antoni Blay que em va ensenyar, a través del seu llegat, que l’experiència de la llibertat interior és a l’abast de tots i cadascun de nosaltres”. I afegia que “Al llibre explico com fer-la possible. Com desempallegar-nos dels obstacles que ens impedeixen ser autènticament lliures. Alguns són la por, la majoria de pensaments que tenim en el dia a dia, o el personatge que creiem que som. Aquest personatge ens fa fer tots els papers de l’auca, i el confonem amb la nostra vertadera identitat”.

Gaspar Hernàndez, en un to proper, a mig camí entre el del dietari i l’assaig, explica en el seu llibre els passos per aconseguir “la llibertat sense límits”.

Gaspar Hernàndez (1971) és escriptor i periodista. Va guanyar el premi Josep Pla amb la novel.la “El silenci” (2009, Destino). També ha publicat la novel·la “La dona que no sabia plorar” (2018, Columna), “La Terapeuta” (2014, Columna), i els assajos periodístics “No sóc d’aquest món” (2016, Edicions B) i “L’ofici de viure bé” (2009, Columna).

Ha escrit regularment per al diari El País, El Periódico, i El Punt Avui. A Tv3 ha presentat el programa “L’ofici de viure” i “Bricolatge Emocional”. A Catalunya Ràdio dirigeix i presenta “L’ofici de viure”, un programa sobre psicologia i nova espiritualitat, premi Ciutat de Barcelona per “la seva innovació i rigor”, en paraules del jurat.