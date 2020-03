ERC, JxCat, la CUP, EH Bildu o el BNG animen a protestar contra la monarquia i l’intent de “blanqueig” de la seva imatge

Pla mig d’unaa cassolada el febrer del 2018. FOTO: ACN

Formacions sobiranistes de tot l’Estat han fet una crida a participar en la cassolada contra la monarquia convocada a través de les xarxes socials aquest dimecres a les 21 hores, coincidint amb el discurs del rei Felip VI.

En un comunicat conjunt, els partits signants de la Declaració de la Llotja de Mar critiquen que el monarca “està dedicat a blanquejar la seva imatge” durant la crisi del coronavirus després que es fes públic que el rei emèrit, Joan Carles I, tenia un compte a Suïssa amb grans quantitats de diners que podrien provenir de comissions i que formava part de l’herència que hauria de rebre Felip VI en un futur. “Agitem les cassoles per expressar la urgència de dir adéu a la monarquia”, demanen.

La crida la fan conjuntament ERC, JxCat, la CUP, la Crida, el PDeCAT, Demòcrates, Més per Mallorca i Més per Menorca, Esquerra Valenciana, EH Bildu i el BNG. Animen a fer una “impugnació al règim“.



A més, al mateix comunicat, critiquen que el govern espanyol està aprofitant la crisi del coronavirus per “intensificar la vella tendència centralitzadora” i prioritzant els “interessos de les elits”. “Això suposa un perjudici gegantí per a la ciutadania” i cal “protestar alhora que construir alternatives”, diuen.

ACN