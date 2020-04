Els treballadors afectats per ERTO a Catalunya pugen en gairebé 10.000 persones en 24 hores i ja són 654.313

Els afectats per ERTO a Catalunya segueixen pujant cada dia gairebé un mes després de la declaració de l’estat d’alarma. En les últimes 24 hores, prop de 10.000 persones més estan afectades per un expedient temporal de regulació de l’ocupació, amb un total de 654.313 a tot Catalunya. El Departament de Treball té registrats aquest Divendres Sant 88.838 expedients, un miler més que dijous. La immensa majoria dels treballadors amb el contracte suspès temporalment són del sector serveis, amb 471.102 persones afectades, seguits dels de indústria (122.904), la construcció (41.933) i l’agricultura (3.816), mentre que hi ha 14.558 persones afectades sense sector especificat.

Per nombre d’expedients, al sector servei se n’han registrat 73.092, a la indústria 7.067, a la construcció 6.979, a l’agricultura 649 i sense concretar n’hi ha 1.051. Les divisions econòmiques amb més ERTO són els serveis de menjar i begudes (18.484 expedients i 106.164 treballadors afectats), el del comerç al detall (11.955 i 52.724 persones afectades) i el d’altres activitats de serveis personals (6.666 expedients i 18.003 persones afectades).



Els ERTO per força major representen el 95,35% del total dels que s’han presentat al Departament de Treball, i afecten el 88,36% dels treballadors.



Per demarcacions, Barcelona segueix com la més afectada, amb 64.472 expedients i 512.700 treballadors amb ERTO. A Girona hi ha registrats 10.094 expedients i 64.028 persones afectades; a Tarragona 7.135 expedients i 40.789 treballadors amb el contracte suspès; i a Lleida 4.972 ERTO amb 27.966 persones afectades. Finalment, a les Terres de l’Ebre hi ha 2.165 ERTO que suspenen de contracte a 8.800 treballadors.



Les comarques catalanes més afectades són el Barcelonès, amb prop de 30.000 ERTO i 222.212 treballadors, el Vallès Occidental, que s’acosta als 9.500 expedients i té 83.077 treballadors afectats, i el Baix Llobregat, amb 8.311 ERTO que deixen temporalment amb la feina suspesa a 88.194 empleats.

ACN