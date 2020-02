El PSC i la CUP demanen la fi de la precarització dels treballadors municipals

Dos dels grups municipals de l’Ajuntament de Valls, PSC i CUP, van coincidir en criticar a l’equip de govern local per diferents aspectes. El primer d’ells el fet de portar els pressupostos tant tard. Des del PSC van criticar que l’aprovació dels pressupostos s’hagi portat al ple del febrer del 2020 i no pas abans, un fet que va coincidir la Cup. I és que ni socialistes ni cupaires entenien com un govern que “té 13 regidors i 7 càrrecs de confiança hagin tardat tant”.

Un dels punts calents va ser quan es va parlar dels Serveis Socials. Ibarra va denunciar que l’equip de govern “continua precaritzant la plantilla”, i va afirmar que cal trobar la manera d’acabar amb la temporalitat del treball. Per contra, Ester Huguet, de la CUP va demanar “una passa endavant” en l’aposta política de contractar personal.

La CUP va posar en dubte que els pressupostos se centrin en els serveis a les persones i el centre històric. Va denunciar el desbordament en recursos humans, especialment pel que fa a la plantilla de serveis socials, el servei de neteja, etc. Pel que fa a la recuperació de la coberta de Sant Francesc, la CUP va criticar que s’hagi trigat tant a iniciar les actuacions, fet que n’ha augmentat el cost. Huguet també va demanar una potenciació urgent de les polítiques de joventut perquè el jovent vulgui quedar-se a Valls.

Per altra banda, el PSC, quant a la partida d’Alcaldia, va criticar l’increment de la partida, especialment la destinada als sous de l’equip de govern i els càrrecs de confiança, i va assegurar que l’augment “no reverteix en la ciutat”. Va demanar una temporalització de les inversions en la caserna de la Policia Local, l’Escola Municipal de Música, Ca Xapes, la Casa de la Festa, el carril bici, entre altres. El PSC va acabar la intervenció titllant de continuista el pressupost, sense “res de nou”.