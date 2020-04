El PIB espanyol caurà entre un 5% i un 9% i l’atur es pot disparar fins al 18%, segons la CEOE

El PIB de l’economia espanyola pot caure entre un 5% i un 9% per la crisi del coronavirus, segons les estimacions de la patronal CEOE, que aquest dimarts ha publicat un informe sobre l’impacte de la pandèmia amb diversos escenaris. En l’escenari més optimista, amb la fi del confinament a primers de maig i una elevada efectivitat de les mesures preses, l’impacte en el PIB seria del 5%, l’atur pujaria al 16,5% i afectaria 3,8 milions de persones i el dèficit seria del 7,5%. En el més pessimista, el PIB podria caure un 9%, amb un atur del 18%, amb 4,2 milions de treballadors afectats, un dèficit de l’11% i un deute disparat fins al 115%.

La CEOE assegura en les seves estimacions que és complex calcular l’impacte en el dèficit i el deute de la crisi de la covid-19 perquè hi ha “múltiples variables” i encara molta incertesa sobre les mesures que es poden arribar a prendre.



En tot cas, la patronal preveu un augment de la despesa pública derivat de les prestacions pels ERTO i el cessament d’activitat pels autònoms, així com entre 5.000 i 6.000 milions d’euros derivats de la despesa sanitària i d’atenció als més vulnerables. Per l’augment de l’atur i els sous dels funcionaris i prestacions, la patronal calcula uns 5.000-6.000 milions més. Així, estima que les necessitats de despesa pública extra a la prevista fins ara es podrien situar entre els 25.000 i els 30.000 milions d’euros.



D’altra banda, això s’ha de completar amb una caiguda dràstica de la recaptació per l’aturada de l’activitat econòmica i la disminució abrupta del consum.



Així, la CEOE preveu que es recapti entre un 10% i un 20% menys d’IVA, l’equivalent a entre 7.000 i 14.000 MEUR, depenent de quant de temps tardés el consum a reactivar-se.



També preveu un descens d’entre el 20% i el 30%, amb una pèrdua en recaptació d’entre 4.000 i 6.000 MEUR, per la baixada de consum d’hidrocarburs.



Pel que fa a l’IRPF, la CEOE estima que la pèrdua de recaptació seria menor perquè els efectes es dividiran entre el 2020 i el 2021, però calcula que pot arribar a entre el 5% i el 10%, l’equivalent a uns 4.000-8.000 MEUR.



La recaptació en impost de societats, que també és difícil d’estimar pel calendari de liquidacions, pot reduir-se entre 1.000 i 2.000 milions d’euros, segons la CEOE. D’altra banda, hi haurà un impacte profund en les cotitzacions de la Seguretat Social, per l’augment de l’atur, les baixades d’autònoms i l’efecte dels ERTO.



Per tot plegat, la CEOE estima una pèrdua total de la recaptació d’entre el 8% i el 15%, amb una desviació del dèficit d’entre 80.000 i 120.000 milions d’euros, l’equivalent al 7,5%-11% del PIB.



Malgrat això, la patronal diu que el xoc serà un impacte únic, que no s’acumularà, i en el millor dels escenaris diu que el PIB podria recuperar un creixement del 5,2% l’any vinent i les finances públiques haurien d’anar recuperant la normalitat sense afectar el dèficit estructural.

ACN