El comitè de treballadors denuncia incompliments laborals al Consell Comarcal

El comitè reclama públicament que l’equip de govern del Consell Comarcal de l’Alt Camp, JxCat i ApC compleixi les seves obligacions en matèria laboral

El Comitè Unitari de Personal del Consell Comarcal de l’Alt Camp ha denunciat a Inspecció de Treball que el consell incompleix de forma sistemàtica les normatives laborals, l’inspector ha constatat els fets i ha emès els informes de requeriment pertinents. A més a més el Comitè Unitari de Personal denuncia que malgrat els requeriments, encara avui en dia no s’apliquen les eines necessàries per donar solució al problema.

Els incompliments denunciats pel comitè, en síntesi, són:

El comitè va preguntar quants treballadors i treballadores hi ha al Consell Comarcal i un any després encara no tenen resposta.

El Comitè denuncia la negativa a enviar els contractes de nous treballadors o la no resposta a les peticions de negociació d’un nou conveni, ja que el que hi ha acabava el 31 de desembre del 2005,fa quinze anys; per tant, els seus treballadors i treballadores resten completament desprotegides.

L’ens no disposa d’un Pla de Prevenció de Riscos Laborals, d’obligat compliment, ni de Comitè de Seguretat i Salut, així com tampoc informa dels accidents laborals que s’hi donen. A més a més, des de l’any 2016 que a les treballadores i treballadors tampoc se’ls realitza la revisió mèdica pertinent, una situació que per al Comitè Unitari de Treballadors del Consell és molt preocupant, atès que posa en risc la salut i seguretat dels treballadors i treballadores del Consell Comarcal de l’Alt Camp, que s’agreuja amb aquells que cada dia han de treballar amb vehicles pesants, com són els treballadors de la recollida de la brossa.

Per tot això, i després de decidir-ho en assemblea, es va aprovar denunciar la situació als mitjans, i reclamar públicament que l’equip de govern del Consell Comarcal de l’Alt Camp, configurat per Junts per Catalunya i Alcoverencs pel Canvi, compleixi les seves obligacions en matèria laboral i deixi de vulnerar sistemàticament la normativa i, per tant, els drets, la salut i la seguretat laborals, dels treballadors i treballadores.

Per la seva banda, des del Consell Comarcal han manifestat la voluntat de continuar treballant per complir amb les obligacions i portar a terme els compromisos adquirits en plenari. També que respecten les reclamacions fetes i que es continuarà treballant i parlant amb ells per a poder solucionar-les.