Debat polític a alcover sobre el Camp de Tarragona

El debat polític tindrà lloc a Ca Cosme d’Alcover.

Alcover aplegarà un debat obert sobre les polítiques a fer a Tarragona en els propers anys des del Parlament de Catalunya. Serà aquest dissabte, 7 de març, a les 11 del matí a la sala d’actes de la Casa de Cultura. Cal dir que és el primer debat de les comarques tarragonines d’aquestes dimensions per parlar de temes a la vista de les propers eleccions catalanes que es viuran enguany, encara que en aquests moments no estan convocades, però sí anunciades, una vegada aprovats els pressupostos de la Generalitat.

En el debat hi participaran sis de les set formacions amb representació al Parlament —únicament la CUP s’ha autoexclòs, ja que per assemblea va decidir no participar-hi.

Els que hi participaran seran, per ordre de nombre de parlamentaris: per Ciutadans, Francisco Javier Domínguez, diputat al Parlament de Catalunya; per Junts per Catalunya, Eusebi Campdepedrós Pucurull, diputat i secretari primer de la mesa del Parlament; per ERC, Laura Castel Fort, senadora d’ERC per Tarragona; pel PSC, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada al Parlament; per En Comú Podem, Yolanda López Fernández, diputada al Parlament, i pel Partit Popular Jordi Roca i Mas, exdiputat tant al Parlament de Catalunya com al Congrés de Diputats.

El debat estarà moderat per la vallenca Sonia Fenoy Garcia, que compta amb un màster en comunicació.

Des de l’organització del debat s’explica que la intenció d’aquest acte és fer un debat sobre quines polítiques tenen en agenda les principals formacions polítiques catalanes —a partir de les que tenen actualment representació al Parlament— que afecten a les comarques del Camp de Tarragona. Per aquest motiu cada formació política ha enviat a un parlamentari o exparlamentari que coneix el territori tarragoní i les seves necessitats els temes que es debatran, que seran variats. Entre els diferents temes es parlarà de la seguretat en la petroquímica, infraestructures, economia o temes socials, entre d’altres.