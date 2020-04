Criden a “omplir els balcons” de pancartes en defensa de la sanitat pública i contra les retallades

Font: ACN/Anna Berga

Una campanya sorgida de la societat civil crida els catalans a penjar pancartes reivindicatives en defensa de la sanitat pública i contra les retallades que, segons denuncien, s’han produït des de fa anys. La iniciativa, difosa per diverses entitats com la Plataforma 3-O, la Plataforma en defensa dels serveis públics, Pla de xoc, Casals i Ateneus, els CDR i altres organitzacions independentistes, pretén que des d’aquest dissabte a les 20.00 hores els balcons llueixin cartells i consignes “per una salut al servei de les persones 100% pública i universal”, i en contra de “privatitzar i retallar la sanitat” perquè això “mata”. “No podem permetre que ens retallin més la vida!”, diuen al manifest que estan difonent.

Segons la campanya, el “col·lapse del sistema sanitari” viscut per la covid-19 ha deixat en evidència que “el personal sanitari treballa sense el material mèdic i de protecció necessari, donant-ho tot, en torns laborals interminables i en unes condicions insuportables”. A més, s’ha pogut comprovar com “no es posen a disposició del Departament de Salut tots els llits de la sanitat privada disponibles, d’una sanitat que fa negoci amb les vides, llits més necessaris que mai i que segueixen buits”.



És per això que reclamen “coordinar la resposta sanitària, garantir el material necessari per les professionals que atenen persones contagiades, intervenir la sanitat privada, posar a disposició tots els recursos per a fer proves massives de PCR i tots els llits hospitalaris preparats per atendre malalts, controlar de manera 100% pública la indústria farmacèutica per garantir protocols, gratuïtat pel que fa a la recerca i desenvolupament de nous fàrmacs, tractaments i possibles vacunes”. Basant-se en aquestes premisses, reclamen “omplir els balcons de pancartes” que reivindiquen la sanitat pública ben finançada, clamin contra les retallades i defensin un sistema totalment “públic i universal”.

ACN