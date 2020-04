Aquest és la dada dels ERTO presentats al Camp de Tarragona

Catalunya ha registrat 89.983 Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) des de l’inici de la pandèmia de covid-19 i ja hi ha 662.391 treballadors que cobraran l’atur temporalment. En les últimes hores, 400 empreses han presentat un ERTO amb més de 3.200 afectats nous.

Segons les dades del Departament de Treball, Barcelona continua sent l’epicentre de gran part dels expedients, amb 65.357 ERTO que inclouen 519.257 persones. Les comarques gironines han rebut 10.199 expedients per a 64.706 treballadors. A Lleida n’hi ha 5.029 per a 28.399 persones. El Camp de Tarragona 7.213 empreses han registrat expedients amb 41.100 afectats i a les Terres de l’Ebre el balanç és de 2.185 expedients amb 8.929 persones.

Segons les últimes dades actualitzades, les persones que s’hauran d’acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi del covid-19 ja representen el 19% de la població ocupada a finals d’any.



Per sectors, el més afectat és l’àmbit dels serveis amb més del 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. En total, 73.927 empreses d’aquesta branca d’activitat han presentat ERTO per a 475.987. A molta distància se situa la indústria, amb 7.200 expedients i 125.220 afectats. La construcció concentra nombre similar d’ERTO (7.127) però amb menys treballadors inclosos, uns 42.617. El quart sector més afectat és l’agricultura amb 658 expedients i 3.838 persones.



La divisió econòmica amb més ERTO és la restauració i els serveis de menjar i begudes amb 18.556 ERO temporals que afecten 106.831 persones. El comerç al detall continua la llista de subsectors més castigats amb 12.087 procediments per a 53.488 persones.



Les tres comarques més afectades són el Barcelonès amb 29.542 expedients i 225.128 afectats; el Vallès Occidental, amb 9.578 ERTO i 84.344 persones; i el Baix Llobregat, on 8.413 empreses han presentat una regulació temporal de la feina per a 89.367 persones.



ACN