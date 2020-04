A partir d’ara ja és possible anar als horts per collir productes per a l’autoabastament

A Valls hi ha milers d’hortes.

El comitè tècnic del pla d’emergències Procicat per malalties emergents va tornar a plantejar als òrgans competents de l’Estat la necessitat de reconsiderar la prohibició d’anar a l’hort d’autoabastament per collir productes necessaris per a la subsistència. Al terme municipal de Valls hi ha infinitat de famílies que tenen horts d’on treure productes necessaris per a la subsistència.

En aquest sentit, i fruit d’aquestes converses, s’ha precisat el criteri que fins ara existia sobre l’anada als horts particulars. Amb la nova interpretació, a partir d’ara es pot anar a l’hort a collir els productes necessaris per a l’autoabastament.

Després de la reunió celebrada pel comitè tècnic, i un cop constatat que, en funció del territori de l’Estat, hi havia diferents formes d’interpretar la prohibició de desplaçar-se a horts particulars d’autoabastament, el comitè tècnic del pla d’emergències Procicat va tornar a traslladar als òrgans competents la problemàtica sobre aquesta qüestió.

Des del Departament d’Interior es considerava que calia fixar un criteri que fes compatible la necessitat dels ciutadans d’anar a horts d’autoabastament amb les necessàries garanties de seguretat per a la salut d’aquestes persones.

Amb el nou criteri, a partir d’ara es pot anar a l’hort, si és fora del domicili habitual, sempre que sigui un hort de què es cullen productes necessaris per a l’autoabastament. També es permet el desplaçament si és un hort on es tenen animals que s’han de cuidar. I finalment, si es tracta d’una activitat econòmica.

Atesa la prohibició de traslladar-se a segones residències, queden exclosos d’aquest criteri els horts que hi pugui haver en aquestes segones residències, a què segueix estant prohibit d’anar-hi.

Cal insistir que els desplaçaments permesos s’hauran de fer complint la normativa vigent de distanciament social i higiene, i per tant han de ser sempre individuals.