Un paisatge particular

Per als qui no ho sabeu, fa un parell d’anys vaig crear un grup de meditació al Pla de Santa Maria i, en temps de confinament, estic oferint sessions de meditació guiada, gratuïta, des del meu facebook. Així, tots els dilluns i els dijous, de 17 a 17.30 hores, dediquem una estona a tenir cura de la nostra ment.

Meditar consisteix a aquietar la ment. No es tracta de deixar-la en blanc sinó de calmar el soroll que sol fer el cervell (deures, preocupacions…).



Segons el Yogui Bajan (mestre de ioga i fundador, l’any 1969, de l’ONG 3HO-Healthy, Happy, Holy Organization- reconeguda com a ONG per l’ONU):

– 3 minuts de meditació equilibren el camp electromagnètic.

– 11 minuts canvien el sistema glandular.

– 31 minuts permeten als fluids del sistema glandular arribar a totes les cèl·lules de l’organisme.

– 62 minuts modifiquen la matèria gris del cervell

– Dues hores i mitja renoven totes les cèl·lules d’una persona.



Us proposo un petit exercici. Vestiu-vos amb roba que no us estrenyi, seieu còmodes (a terra, damunt un coixí o una estora, o en una cadira) amb l’esquena ben recta. Tanqueu els ulls.

Respireu de forma pausada i tranquil·la posant l’atenció en inspirar pel nas i treure l’aire per la boca. Mentrestant, afluixeu les tensions del cos.



Sigueu conscients dels pensaments que us aniran arribant per deixar-los passar, com si marxessin per una porta de sortida.

Després de centrar-vos en la respiració i de relaxar-vos, traslladeu-vos a un paisatge imaginari, el que a vosaltres us vingui de gust. Observeu-ne tots els detalls a 360º: què hi ha, quin temps fa, quina llum l’il·lumina, quins sons s’escolten, quines olors se senten, si estem sols o acompanyats. I gaudiu-ne durant una estona.



Quan ho considereu, retorneu a la realitat i no tingueu pressa en obrir els ulls.

Feu-ho quan en sentiu la necessitat.



Observeu com us sentiu; això sí, amb el convenciment que la bellesa del paisatge l’heu creada vosaltres perquè viu dintre del vostre cor.

Si desitgeu participar en les sessions de meditació

online, escriviu-me a fengshui@montsemilian.com.