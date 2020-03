Quan fa poques setmanes feia alguns pronòstics generals per al nou any xinès, que va començar el proppassat 4 de febrer, i apuntava que els anys amb element aigua (i aquest en ve ple) es caracteritzaven per una por generalitzada que solia portar a la recessió econòmica, poc m’imaginava que la cosa arribaria tan lluny.



I és que la recessió sol venir de la por a una crisi econòmica i aquest sentiment és, justament, allò que provoca que la gent no gasti i que, per tant, hi hagi crisi, talment com un peix que es mossega la cua. Enguany, el pànic, i la caiguda de les borses, té a veure amb els estralls del coronavirus, que són més psicològics que objectius, ja que la seva taxa de mortalitat (situada en un 3% dels afectats) és molt baixa en relació amb altres afeccions.



Mario Alonso Puig, metge i assagista que ha passat per la prestigiosa Universitat de Harvard i pel MIT, és, també, especialista en coaching i lideratge. A les seves conferències sol explicar la faula de l’Obscuritat i el Senyor de les Tenebres.



En aquesta, el Senyor de les Tenebres convoca els enemics de l’home i els explica que porta anys intentant destruir l’home sense èxit perquè, al darrere d’aquest, sempre hi ha l’Amor. Per això, ofereix la meitat del seu regne a qui mati l’Amor. L’Odi, la Peresa, la Rutina i la Desesperança, entre d’altres, fracassen en aquesta missió que, finalment, és duta a terme per un personatge misteriós que acaba presentant-se: es tracta de la Por.



No endebades, moltes escoles metafísiques divideixen el món en dues polaritats que expliquen el món: la vibració de l’amor i la de la por. Aquesta darrera ens anul·la i ens paralitza. L’amor ens fa avançar amb confiança.



Deia Sèneca, filòsof grec de l’escola dels estoics, que “el que pateix abans del necessari pateix més del necessari”. Potser hi podríem afegir, com deien a l’APM: “Que no nos engañen, que nos digan la verdad.”