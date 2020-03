Qüestió d’equilibri

Qui ens havia de dir tot just fa un parell de setmanes que hauríem de viure confinats. Com totes les situacions, planteja inconvenients i avantatges. Dels aspectes negatius, què dir que sigui nou, però, per estar millor, per què no centrar-nos en els positius.



Aquests en són alguns, que surten de les reflexions de la psicòloga italiana Francesca Morelli (trobareu el seu escrit complet a la meva pàgina de Facebook): La qualitat de l’aire millora degut a la disminució de la mobilitat i, per tant, de la contaminació; la majoria de la població alenteix el ritme i disposa de més temps lliure; pares i fills/filles comparteixen més estones.



Diu Morelli: “Crec que l’Univers té la seva manera de retornar l’equilibri a les coses segons les seves pròpies lleis, quan aquestes es veuen alterades. Els temps que estem vivint, plens de paradoxes, fan pensar… […] En una fase social en què pensar en un mateix s’ha tornat la norma, aquest virus ens envia un missatge clar: l’única manera de sortir-ne és fer pinya, fer ressorgir en nosaltres el sentiment d’ajut al proïsme, de pertinença un col·lectiu. […] Deixem de cercar culpables o de preguntar-no per què ha passat i comencem a pensar en què podem aprendre de tot això.”



No us deixeu endur per la por o el desànim i gaudiu de la vostra família i dels plaers de les petites coses. Truqueu les persones que sabeu que viuen soles i/o que necessiten ajut, que sentin que us tenen a prop i que poden comptar amb vosaltres. Aprofiteu per fer tot allò que normalment no podeu per manca de temps.

I, sobretot, siguem agraïts amb la vida i amb totes aquelles persones que treballen per al benestar comú i solidaris amb tots els afectats. Que ben aviat tothom recuperi la salut.